DE
FR

Incident à Estavayer-le-Lac
Fuite de gaz au sein de l'entreprise Elsa Group

Une fuite de gaz survenue mercredi à Estavayer-le-Lac a entraîné l’évacuation de 200 employés d’Elsa Group. L’incident, causé par des travaux, n’a fait aucun blessé mais la route de Payerne a dû être fermée.
Publié: 12:31 heures
L'incident est survenu à Estavayer-le-Lac. (Image d'illustration)
Photo: Philippe Rossier
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une fuite de gaz, irritant mais non toxique, est survenue mercredi après-midi dans un bâtiment de l'entreprise Elsa Group (Migros), à Estavayer-le-Lac (FR). Le personnel a été évacué à titre préventif. Personne n’a été blessé. Une cause technique est à l’origine de l'incident.

Environ 200 personnes qui occupaient les locaux concernés ont dû quitter les lieux de manière préventive, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Cinq d’entre elles ont été examinées sur place par les ambulanciers du Centre de secours et d’urgence du Nord Vaudois et de la Broye (CSU-nvb), précise le communiqué.

Population pas en danger

La fuite a été causée par des travaux effectués sur une installation par une société externe. La population n'a couru aucun risque, selon la police. Le gaz s’est progressivement dissipé. Les locaux ont été ventilés pour redevenir accessibles en soirée. La route de Payerne a été fermée pour les besoins de l’intervention durant cinq heures.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus