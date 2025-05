Deux mineurs de 17 ans ont été arrêtés à Vuisternens-devant-Romont, soupçonnés d'une série de cambriolages dans le canton de Fribourg. Le préjudice est estimé à plus de 15'000 francs, avec des dommages supplémentaires de plusieurs milliers de francs.

Deux mineurs de 17 ans ont été arrêtés à Vuisternens-devant-Romont, soupçonnés d'une série de cambriolages. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La police fribourgeoise a interpellé samedi passé à Vuisternens-devant-Romont deux mineurs de 17 ans qui avaient tenté d’échapper à un contrôle avec un scooter. Ils sont soupçonnés d’avoir commis plusieurs cambriolages, notamment dans des restaurants, dans le canton.

Le préjudice est estimé à plus de 15'000 francs en liquide et les dommages causés s'élèvent à plusieurs milliers de francs, a indiqué vendredi la Police cantonale fribourgeoise. Cette dernière a pu récupérer et restituer aux lésés une partie du butin, précise le communiqué.

Plus d'une dizaine de cambriolages

Les deux jeunes devront répondre de leurs actes devant la juge des mineurs compétente. Domiciliés dans la région, ils sont soupçonnés d'avoir commis, depuis début février, plus d’une dizaine de cambriolages, principalement dans des restaurants, dans le canton de Fribourg.

Pendant leur audition, les deux mineurs ont avoué toutes les infractions. Lors de l'arrestation, malgré les signaux d'avertissement, le conducteur du scooter a pris la fuite, commettant au passage plusieurs infractions routières.

Au moment de la fouille, un pied-de-biche et une grande quantité de monnaie de provenance douteuse ont notamment été découverts, poursuit le communiqué. La police a placé les deux individus en arrestation provisoire.