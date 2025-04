Des vitres brisées dans tous les sens: en deux jours de décembre, deux vandales ont semé le chaos à Avenches (VD). Après des mois d'enquête, la police a arrêté un mineur et un jeune Suisse. Le Tribunal des mineurs et le Ministère public ont ouvert une procédure.

La police vaudoise arrête deux casseurs en série de voitures, de vélos et de vitrines

Deux jeunes Suisses, dont un mineur, se sont défoulés sur des voitures, des vélos, des vitres et du mobilier urbain d'Avenches (VD). Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

En deux jours, la casse s'est multipliée à Avenches (VD) les 3 et 4 décembre dernier. De quoi déboucher sur un total de 23 plaintes, et sur l'arrestation d'un mineur de 16 ans et d'un jeune homme de 22 ans «après plusieurs mois d'investigation».

La police cantonale vaudoise a «identifié et interpellé deux individus à la suite de multiples dommages à la propriété». Et le tableau de chasse des deux casseurs est impressionnant.

16 voitures, 4 vélos, 2 bâtiments et une toile

Seize véhicules ont vu rétroviseurs, pares-brises et vitres finir en miettes. Les propriétaires ont aussi constaté que leur carrosserie était griffée, leurs pneus crevés et leurs phares arrachés. Quatre vélos électriques ont aussi morflé, de même que deux bâtiments (vitres cassées) et une toile décorative du mobilier urbain déchirée.

Les deux auteurs, de nationalité suisse, ont reconnu les faits et ont été dénoncés. «Le montant total des dégâts n’a pas encore pu être estimé», précise la police ce mercredi 30 avril. Le Tribunal des mineurs et le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ont ouvert une instruction pénale.