Un automobiliste fribourgeois a été condamné à une amende de 800 francs et 90 jours-amende avec sursis. En septembre 2025, il avait mis en danger un cantonnier en traversant des cônes sur l'A12 à Fribourg.

Un conducteur franchit des cônes et met un cantonnier en danger

Un conducteur franchit des cônes et met un cantonnier en danger

ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste fribourgeois est sévèrement puni pour avoir mis en danger la vie d'un cantonnier. Le Ministère public l'a condamné, via ordonnance pénale, à une amende de 800 francs ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, fixés à 140 francs chacun, avec sursis pendant 2 ans.

Le canton de Fribourg explique réaffirmer de la sorte sa «politique de tolérance zéro envers les incivilités dans le trafic routier». Les faits se sont déroulés à fin septembre dernier sur l’autoroute A12, entre Châtel-St-Denis et Vaulruz, a indiqué vendredi la Direction des infrastructures et de la mobilité (DIME).

Pas de recours

Le voie de droite était fermée à la circulation en raison de travaux d’entretien. L’automobiliste n’a alors pas respecté la signalisation et traversé les cônes afin de circuler sur la voie de droite. Un cantonnier qui nettoyait la chaussée à cet endroit a dû se mettre rapidement sur le côté pour éviter de se faire heurter.

L’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg, rendue début décembre, est désormais entrée en force, dans la mesure où l’automobiliste fautif a renoncé à faire recours, précise le communiqué. Le cas souligne en outre la «problématique croissante» des incivilités contre les cantonniers et les cantonnières.