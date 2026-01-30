DE
FR

Condamnation à Fribourg
Un conducteur franchit des cônes et met un cantonnier en danger

Un automobiliste fribourgeois a été condamné à une amende de 800 francs et 90 jours-amende avec sursis. En septembre 2025, il avait mis en danger un cantonnier en traversant des cônes sur l'A12 à Fribourg.
Publié: il y a 17 minutes
Un conducteur a été condamné à 800 francs d'amende pour avoir mis en danger un cantonnier sur l'A12 à Fribourg.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste fribourgeois est sévèrement puni pour avoir mis en danger la vie d'un cantonnier. Le Ministère public l'a condamné, via ordonnance pénale, à une amende de 800 francs ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, fixés à 140 francs chacun, avec sursis pendant 2 ans.

Le canton de Fribourg explique réaffirmer de la sorte sa «politique de tolérance zéro envers les incivilités dans le trafic routier». Les faits se sont déroulés à fin septembre dernier sur l’autoroute A12, entre Châtel-St-Denis et Vaulruz, a indiqué vendredi la Direction des infrastructures et de la mobilité (DIME).

Pas de recours

Le voie de droite était fermée à la circulation en raison de travaux d’entretien. L’automobiliste n’a alors pas respecté la signalisation et traversé les cônes afin de circuler sur la voie de droite. Un cantonnier qui nettoyait la chaussée à cet endroit a dû se mettre rapidement sur le côté pour éviter de se faire heurter.

L’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg, rendue début décembre, est désormais entrée en force, dans la mesure où l’automobiliste fautif a renoncé à faire recours, précise le communiqué. Le cas souligne en outre la «problématique croissante» des incivilités contre les cantonniers et les cantonnières.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus