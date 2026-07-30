Solène MonneyJournaliste Blick
Un important incendie s’est déclaré dans un immeuble de la rue du Cendrier 2, à Genève, à proximité du pont de la Machine ce jeudi 30 juillet. La police cantonale et le Service d’incendie et de secours ont confirmé les faits à Blick.
L’intervention est toujours en cours et d’importants moyens ont été déployés. Le quartier a été bouclé par mesure de sécurité. Sur des images transmises à Blick, d’imposantes flammes s’échappent du toit de l’immeuble.
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