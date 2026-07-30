Un important incendie s’est déclaré jeudi dans un immeuble de la rue du Cendrier, au centre de Genève. L'intervention est en cours.

Important incendie dans un immeuble en plein centre de Genève

Important incendie dans un immeuble en plein centre de Genève

Solène Monney Journaliste Blick

Un important incendie s’est déclaré dans un immeuble de la rue du Cendrier 2, à Genève, à proximité du pont de la Machine ce jeudi 30 juillet. La police cantonale et le Service d’incendie et de secours ont confirmé les faits à Blick.

L’intervention est toujours en cours et d’importants moyens ont été déployés. Le quartier a été bouclé par mesure de sécurité. Sur des images transmises à Blick, d’imposantes flammes s’échappent du toit de l’immeuble.

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