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Fermez vos fenêtes!
Un incendie provoque un fort dégagement de fumée dans l'Ouest lausannois

Une alerte a été émise vendredi soir dans l'Ouest lausannois après un incendie causant un fort dégagement de fumée. Les habitants doivent éviter la zone et sécuriser leurs domiciles.
Publié: il y a 5 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
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ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Vaud a alerté vendredi soir la population d'un incendie accompagné d'un fort dégagement de fumée dans l'Ouest lausannois. L'avis a été diffusé via la plateforme AlertSwiss. La population est invitée à fermer les fenêtres et les portes et à arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation. Il est également recommandé d'éviter la zone concernée et d'informer les voisins.

Selon des informations de 20minutes, le feu s'est déclaré dans l'entreprise de recyclage Thévenaz-Leduc, à Ecublens. 

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