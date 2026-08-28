ATS Agence télégraphique suisse
Le canton de Vaud a alerté vendredi soir la population d'un incendie accompagné d'un fort dégagement de fumée dans l'Ouest lausannois. L'avis a été diffusé via la plateforme AlertSwiss. La population est invitée à fermer les fenêtres et les portes et à arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation. Il est également recommandé d'éviter la zone concernée et d'informer les voisins.
Selon des informations de 20minutes, le feu s'est déclaré dans l'entreprise de recyclage Thévenaz-Leduc, à Ecublens.
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