Au Mont-Pèlerin, le Trianon ne répond plus

Plus de réservation ni de page web, chef absent… La table de l'hôtel Mirador est fermée jusqu'à nouvel ordre.

Fabien Goubet Journaliste Blick

L'élégance et le charme du Mirador Resort & Spa cachent-ils une inquiétante réalité? «Gault Millau» remarque que le «Trianon», restaurant gastronomique de l'établissement situé au Mont-Pèlerin, n'accepte plus de réservation sur internet. Pire, sa page web affiche le message: «Vous n'êtes pas autorisé(e) à accéder à cette page». Sur le site de l'hôtel, aucune mention du Trianon. La brasserie Le Patio, elle, est toujours ouverte à la réservation, notamment pour la soirée de la Saint-Valentin à venir.

Le chef n'a plus d'e-mails

Une telle situation interroge. Récemment récompensé de 15 points et d'une étoile Michelin, le Trianon est un de ces restaurants qui, depuis l'arrivée de son chef, le Toulousain Thomas Perez, en 2024, monte en puissance en se faisant une place sur la carte gastronomique romande. Or le chef est aux abonnés absent. Joint par courrier électronique, celui-ci renvoie une laconique réponse automatique: «Je suis actuellement absent et n’ai pas accès à mes e-mails jusqu’à nouvel ordre (...)».

Le directeur est parti

Propriété du groupe chinois Citychamp Dartong depuis 2016, le Mirador Resort & Spa a pour directeur Jérémie Laurent, arrivé au-dessus de Vevey en novembre 2024. Ou plutôt avait pour directeur? Car le voilà désormais à… l'Hôtel d'Angleterre Genève depuis le 1er février 2026, selon son compte LinkedIn.

Nouveaux exploitants

Jointe par GaultMillau Channel, l’équipe du Mirador confirme que «le Patio reste ouvert» et que «l’hôtel est ouvert et fonctionne normalement», mais aussi que «le Trianon est fermé jusqu’à nouvel ordre», précise Laure Bouché, directrice générale adjointe.

La raison? «L’hôtel est actuellement en train d’ajuster sa structure de gestion» et sera bientôt repris par une nouvelle équipe de direction, avec la possible collaboration d’une «société de gestion hôtelière dont le nom sera révélé ultérieurement». Ce sont ces futurs exploitants qui décideront de l’avenir du Trianon. Laure Bouché précise par ailleurs que «le chef [Thomas Perez] est encore sous contrat» avec l’hôtel. Quant à la direction, elle est assurée dans l'intervalle en interne.