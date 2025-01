Si le Conseil communal donne son feu vert, les caméras doivent être montées au cours du deuxième semestre 2025. (Image d'archive) Photo: KEYSTONE

Outre réduire la présence des dealers, ce dispositif doit permettre «de renforcer le sentiment de sécurité, d'intervenir sur les comportements déviants et d'améliorer l'image de la ville et la qualité de vie sur l'espace public», indique lundi la Municipalité veveysanne.

Dans son communiqué, elle s'engage à «une communication proactive et transparente» en informant régulièrement la population, le voisinage et les commerces de la zone concernée. L'exploitation des données collectées sera confiée à l'Association Sécurité Riviera (ASR).

La Municipalité explique que ce projet de vidéosurveillance a été élaboré «dans le respect du principe de proportionnalité et des exigences légales». Il s'appuie par ailleurs sur une étude menée par un expert en sécurité. Le coût de l'installation et des aménagements nécessaires se monte à 800'000 francs. Si le Conseil communal donne son feu vert, les caméras doivent être montées au cours du deuxième semestre 2025 «dans le secteur de la gare et des environs.»

Autres mesures

La Municipalité insiste sur le fait que la vidéosurveillance «ne doit pas être une mesure isolée mais doit s'imbriquer selon la politique des quatre piliers en matière de lutte contre la drogue.» Elle souligne ainsi que ce projet s'inscrit «dans une stratégie globale incluant travail social, observatoire social de l'espace public et aménagements pour améliorer la qualité de vie.»

Depuis juin 2024, un projet pilote de médiation urbaine a été lancé pour prévenir les tensions et améliorer le dialogue social. «Ce projet pilote ayant accompli sa mission, il est désormais prévu d'assurer sa durabilité en l'intégrant au sein du Travail social de proximité», poursuit le communiqué.

La Municipalité annonce aussi la création d'un observatoire social de l'espace public, visant à «monitorer les dynamiques urbaines, analyser les problématiques émergentes et coordonner les actions entre la population, les partenaires et les autorités.» En complément, le personnel communal en contact avec le public bénéficiera de formations spécifiques pour mieux gérer les éventuelles tensions et assurer sa propre sécurité.