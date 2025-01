Les dépenses du DDPS inquiètent le Parlement suisse. La commission des finances du National renforcera sa surveillance sur les projets du département, qui représentent 19 milliards de francs. Des retards et des risques croissants soulèvent des préoccupations.

Les dépenses du DDPS seront davantage surveiller par la commission des finances du National. Photo: KEYSTONE

Les dépenses du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) inquiètent le Parlement. Elles seront particulièrement scrutées cette année par la commission des finances du National.

Les comptes-rendus de la délégation des finances et du Contrôle fédéral des finances ont montré à quel point l'état des projets principaux et des projets-clés au DDPS s'était dégradé, indiquent vendredi les services du Parlement. Les retards croissants, l'augmentation des risques et les éventuels coûts supplémentaires de ces projets, qui représentent un volume de 19 milliards de francs, sont inquiétants, souligne la commission.

Celle-ci estime que le département doit donner la priorité absolue à l'utilisation efficace et rationnelle des moyens financiers. Elle renforcera sa surveillance dans le cadre de ses compétences. Le nouveau chef ou la nouvelle cheffe du département sera auditionné à ce sujet lors de l'examen du compte d'Etat 2024, tant au niveau de la sous-commission compétente qu'au niveau de la commission plénière.