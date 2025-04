Le Musée Olympique invite les enfants de quatre à dix ans à tester leur équilibre ou leur souplesse. Photo: Linda Käsbohrer

ATS Agence télégraphique suisse

Le Musée Olympique à Lausanne a ouvert un nouvel espace destiné aux jeunes enfants baptisé “Let's Move: Bougez !”. Ludique, interactif, gratuit et ouvert à tous, il est conçu pour initier les petits aux bienfaits du mouvement.

A travers cette initiative, présentée pour la première fois en 2015 et actualisée pour l’occasion, le Musée Olympique invite les enfants de quatre à dix ans à tester leur équilibre, leur souplesse, leur endurance et leur coordination. Des modules ludiques et pratiques ont été imaginés pour les encourager à prendre soin de leur santé et les inciter à être régulièrement en mouvement.

L'espace a ouvert ses portes samedi. Les enfants et leurs familles peuvent y relever des défis par le jeu et se découvrir un intérêt ou des aptitudes naturelles pour une activité physique.

Campagne mondiale

«Lets'move» s’articule autour d’une maison imaginaire, dont chaque pièce a été recréée pour montrer qu’il est possible d’être actif n’importe où, même chez soi. Il s'agit par exemple de se faufiler entre les cordes à linge pour maintenir sa souplesse, de rebondir sur un lit musical afin de consolider ses os ou encore d'allumer un ordinateur en pédalant.

Déjà accueillie dans plusieurs institutions à l’international, cette initiative qui fait rimer mouvement avec amusement a sensibilisé des milliers d’enfants aux bienfaits de l’activité physique à travers le jeu. Elle fait écho à la campagne mondiale “Let's Move” du CIO qui incite tout un chacun à pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour.

Pour son retour à Lausanne, plus de 80% des éléments ont été réutilisés: les modules, le sol, les dispositifs interactifs, les bancs, la bibliothèque de l’entrée, précise encore le Musée Olympique.