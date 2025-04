Le Red Bull BC One City Cypher a fait escale ce samedi à Genève pour ses qualifications romandes et s'est conclu par la victoire de B-Girl JIN et B-Boy Sweet. Les deux danseurs représenteront la Romandie lors de la finale nationale, le 31 mai à Lausanne.

Les fans de break dance ont vibré ce samedi à Balexert. Photo: Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

Blick Sport

Ce samedi 12 avril, le Centre Balexert à Genève a vibré au rythme des battles enflammées du Red Bull BC One City Cypher Switzerland. Devant un public survolté, les qualifications romandes ont livré leur verdict: B-Girl JIN et B-Boy Sweet représenteront la Suisse romande lors de la grande finale nationale, prévue le 31 mai au Palais de Beaulieu, à Lausanne.

À 35 ans, B-Boy Sweet, alias Lorenzo Vayssiere, a triomphé à domicile dans une ambiance électrique. «Je suis super heureux d’avoir pu gagner à la maison», confie-t-il, ému. «Il y avait beaucoup d’élèves à qui je donne cours, ainsi que mes amis de mon groupe — Light of the Underground — qui sont aussi profs avec moi. Être tous ensemble aujourd’hui, aller jusqu’au bout… je suis trop content. Je vais faire de mon mieux pour rester dans le coup et faire encore mieux à Lausanne.»

Objectif: participer à la finale mondiale à Tokyo

De son côté, B-Girl JIN (Varisa Steiner), originaire de Thoune, n’a pas tremblé. Sûre de sa danse, elle se projette déjà avec confiance vers la suite de la compétition: «Je me sens vraiment bien après cette victoire. Je me réjouis de la battle à Lausanne. Je vais continuer à me préparer pour tout déchirer lors de la finale».

Organisé chaque année, le Red Bull BC One est l’un des événements de break dance les plus prestigieux au monde. Après cette qualification romande, tous les regards se tournent désormais vers Lausanne, où les meilleurs B-Boys et B-Girls du pays s’affronteront pour tenter de décrocher leur ticket pour la finale mondiale prévue le 9 novembre à Tokyo.