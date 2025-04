Reto Berra s'est avancé jusqu'à la ligne rouge pour provoquer Kevin Pasche Photo: Getty Images

C'est LA scène de cette soirée de samedi. Après la qualification du Lausanne HC pour la finale, les fans des Lions parlaient autant des exploits de leurs protégés que de cette scène en fin de deuxième tiers-temps. Après une charge inutile de Samuel Walser contre Kevin Pasche, les esprits se sont logiquement échauffés avec plusieurs bagarres derrière la cage des Lions. «Je me le suis bien ramassé, explique le No 33, plus secoué que réellement touché. Je trouve quand même un peu limite d'essayer de sortir le gardien adverse sur blessure.»

À cet instant, le score venait de passer à 3-0 et Fribourg Gottéron sentait que le match était en train de lui échapper. Les Dragons devaient tenter de déstabiliser les Vaudois par tous les moyens. Celui trouvé par Reto Berra? S'avancer jusqu'à la ligne rouge afin de provoquer verbalement son rival, Kevin Pasche. Ou était-ce le jeune portier du LHC qui a commencé? «J'ai provoqué et il a perdu ses émotions, avoue le Vaudois. Ça arrive dans un match 7 mais j'en ai discuté après avec lui et on s'est les deux excusés.» Toujours est-il que le No 20 de la BCF Arena est soigneusement resté sur la ligne rouge sous peine d'être immédiatement renvoyé aux vestiaires.

Comment a réagi son jeune adversaire de plus de 15 ans son cadet? Il s'est avancé vers lui avant de faire demi-tour. Reto Berra est-il un bon joueur d'échecs? Une chose est sûre, il savait qu'en se battant avec Kevin Pasche, son équipe aurait pu bénéficier d'un duel de deuxièmes gardiens entre Loïc Galley (Fribourg) et Antoine Keller (Lausanne). «Je savais que leur but était de me sortir de mon match, mais les gars étaient là pour moi. Il y a même Cristo (ndlr: Cristobal Huet, entraîneur des gardiens) qui est descendu me voir. Ensuite, j'ai pu sortir une grosse troisième période.»

La bagarre de gardiens n'a finalement jamais commencé et Reto Berra est rentré furax aux vestiaires durant la deuxième pause, frappant violemment sa crosse dans les couloirs de la Vaudoise aréna. Après la victoire, Kevin Pasche était tout sourire au moment de revenir sur cette scène marquante qui aurait pu devenir mémorable: «Est-ce que ce sont les 16 centimètres entre lui et moi qui m'ont retenu de lâcher les gants? Peut-être.»

Un instinct de «survie» qui, au final(e), était probablement le choix de la raison pour ne pas handicaper son équipe et patiner tout tranquillement vers un duel face à Zurich dès ce mardi.