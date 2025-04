1/6 «Regardez le résultat. Il n'y a rien d'autre à dire.» Xherdan Shaqiri (33 ans) après la victoire 4-0 de son FC Bâle sur le terrain du FC Zurich. Photo: Getty Images

Florian Raz

Xherdan Shaqiri veut passer devant les micros aussi vite qu’il a effacé ses adversaires sur le terrain. «Regardez le résultat», lance-t-il dans un grand sourire après le 4-0 infligé au FC Zurich. «Il n’y a rien d’autre à dire.»

Mais évidemment, le capitaine du FC Bâle finit par en dire plus. «C’était un message!» Un message à la concurrence. «Un message claire», insiste-t-il. Celui-ci est bien passé: le FCB est bien décidé à rester à la première place du championnat.

Bâle aborde la phase finale en tête

À une journée de la fin de la phase de qualification, une chose est d'ailleurs acquise: le FC Bâle entamera le Championship Group dans la peau du leader. Pas besoin d’être devin pour comprendre ce que sous-entend Shaqiri quand il affirme: «Nous voulons encore gagner contre Yverdon. Ensuite, on se fixera de nouveaux objectifs».

Quel autre objectif que le titre? D’autant que le président David Degen l’a dit ouvertement cette semaine, dans le podcast du club: «Je veux être champion cette saison».

Un mot reste interdit

Pourtant, ce mot-là — «champion» — ne sort toujours pas de la bouche des joueurs. «Quel mot en C?», lance avec un sourire Dominik Schmid après la rencontre. Puis il se reprend, plus sérieux: «Bien sûr que non, je ne vais pas le prononcer».

Il parle néanmoins de l’objectif immédiat: «Terminer le championnat officiel à la première place» en battant Yverdon le lundi de Pâques. Et ensuite? «On verra». Le «championnat officiel»? Espérons que quelqu’un explique vite au latéral bâlois que la Super League ne se termine officiellement que dans six matches. Et que le vainqueur de la phase de qualification n’aura même pas droit à une poignée de main symbolique.

Ce rôle pédagogique reviendra à Fabio Celestini. À Zurich, l’entraîneur du FCB reste fidèle à son discours: «Le rêve, c’est de rester là où nous sommes».

Une équipe prête pour le sprint final

Et actuellement, Bâle semble avoir tout ce qu’il faut pour que ce rêve devienne réalité. Un gardien fiable en la personne de Marvin Hitz. «Le meilleur gardien de Suisse», selon Schmid. Une défense solide malgré les absences. Un milieu de terrain technique et combatif. Et une attaque capable de marquer, même si Albian Ajeti et Kevin Carlos semblent parfois se disputer le prix du plus gros raté.

«Je suis très fier de la manière dont l’équipe a réagi sous pression», reprend Shaqiri. «Nous avons montré la voie. Voyons ce que feront les autres.»

Avant de glisser un dernier tacle à la presse: «On a écrit qu’il n’y avait pas une bonne ambiance chez nous. Ce n’est pas vrai. Sans une bonne ambiance, on ne joue pas comme on l’a fait contre Zurich.»