David Degen et le FC Bâle parlent de titre pour la première fois cette saison

1/6 David Degen veut décrocher le premier titre de champion de Bâle depuis 2017. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder

Pour la première fois de la saison, le FC Bâle se déclare publiquement candidat au titre de Super League. Dans le premier épisode du podcast du FC Bâle «Achtzädreyenünzig», le patron du club David Degen se montre très clair: «Je veux être champion cette saison!», assure-t-il.

Jusqu’à présent, tout le monde s’était bien gardé de prononcer le mot «titre» chez l’actuel leader du championnat. À commencer par Fabio Celestini. Ces derniers jours, l’entraîneur du FCB parlait toutefois d’un «rêve» qu’il aimerait voir devenir réalité. «Au final, nous voulons tous la même chose», déclare désormais le coach vaudois au sujet de l’affirmation de David Degen.

Mais pourquoi le Lausannois renonce-t-il à déclarer officiellement le titre comme objectif? «Je dois rester cohérent. Il y a un peu plus d’une semaine, après six points en six matches, nous parlions encore de crise. Alors, je ne peux pas dire maintenant que le titre de champion est le grand objectif», estime Fabio Celestini. Mais cela ne change rien au fait que ses joueurs sont conscients de la grande chance qui s’offre à eux. «Je le vois tous les jours sur leurs visages», estime l’entraîneur du FCB.

Que fera Celestini cet été?

Dans le podcast, David Degen a aussi livré d’autres informations. Le président du Conseil d’administration révèle également qu’il ne sait pas quels sont les projets de Fabio Celestini au-delà de l’été. «J’ai un contrat jusqu’en 2026 et je n’ai jamais eu d’autre intention que de travailler au FCB jusqu’à cette date», déclare ce dernier à propos de son avenir.

Mais cette position pourrait-elle changer ces prochaines semaines. On le sait, le coach rhénan a eu une discussion avec David Degen et le directeur sportif Daniel Stucki pendant la pause internationale. «Je ne réfléchis pas si loin. Je vis dans le présent. Mon travail me plaît actuellement», répond le principal intéressé. Affaire à suivre.