En 2024, les fans maisons comme adverses ont coûté cher, selon les chiffres de la police cantonale vaudoise. Photo: keystone-sda.ch

Léo Michoud Journaliste Blick

La sécurité a un coût, en particulier autour des stades de foot quand un seul canton compte trois clubs en première division. Ce jeudi 19 avril, la RTS dévoile les chiffres de la police cantonale vaudoise, qui a évalué les frais engendrés par la sécurisation des jours de match à domicile.

La sécurité a coûté 2,8 millions de francs lors de la saison 2023/2024 – exceptionnelle, car le Lausanne Sport, Yverdon Sports et Stade Lausanne-Ouchy évoluaient dans la même ligue. L'Etat de Vaud a assuré 80% de ce montant. Les 20% restants, soit environ 600'000 francs, ont été facturés aux trois clubs.

Aux clubs de payer plus?

Les cortèges d'ultras, les déprédations et les altercations ont nécessité l'engagement de forces supplémentaires dans les forces de l'ordre municipales et cantonales. Pour parvenir à ce résultat, la police a donc décompté le tarif horaire des agents, leurs indemnités nocturnes et de week-end, ainsi que les frais de transport et de repas.

Pour le Conseiller d'Etat Vassilis Venizelos (Les Vert-e-s), chargé de la Sécurité, ce n'est «pas à la collectivité publique de payer la facture». Mais la Swiss Football League (SFL) n'est pas de cet avis et estime que les clubs paient déjà beaucoup pour la sécurité. La RTS avance aussi comme arguments les retombées économiques du football et le rôle social que jouent les clubs.