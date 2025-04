Antonio Marchesano à la lutte avec Mathieu Choiniere. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Grasshopper a de grandes chances de disputer son match «à domicile» de barrage à Yverdon, si d'aventure les Sauterelles terminent 11e de Super League. Le Letzigrund étant occupé aux dates choisies par un concert, les Zurichois n'ont pas énormément d'alternatives et le Stade municipal est aujourd'hui la plus avancée. Les fans de GC sont en tout cas venus en nombre ce samedi dans le Nord vaudois et ils ont pu apprécier les beautés du bord du lac, dont les rives seront encore plus agréables fin mai. Mais une chose est sûre: malgré les charmes d'Yverdon, GC n'a pas envie de revenir ici et espère se sauver directement, sans passer par un barrage forcément casse-gueule contre Aarau, Thoune ou Carouge. A ce titre, les joueurs de Thomas Oral, privés de leurs deux meilleurs attaquants ce samedi (Adama Bojang et Nestory Irankunda), tous deux suspendus, ont réalisé une excellente opération en venant battre Yverdon (1-2) grâce à deux coups de pied arrêtés ce samedi.

Ce succès vient resserrer les positions en bas de classement, d'autant que Winterthour, en battant Lausanne, démontre qu'il n'est pas encore condamné mathématiquement. Les trois points pris par les Sauterelles mettent ainsi une pression supplémentaire sur Sion, qui affronte Servette dimanche à 16h30, et n'aura au coup d'envoi que deux points d'avance sur Yverdon et Grasshopper. Les Valaisans auront-ils les jambes qui tremblent devant leur Gradin Nord, face à leur rival historique?

Ce samedi, GC a pris l'avantage grâce à un coup de tête de Maksim Paskotsi sur corner à la 12e, mais Yverdon est bien revenu dans la partie et a égalisé sur un penalty logique obtenu par Marley Aké et transformé par Cristiano Piccini (33e). Urs Schnyder n'avait dans un premier temps pas vu la main de Dirk Abels, ou l'avait en tout cas mal jugée, mais la VAR a ouvert les yeux à l'arbitre principal, qui a fini par siffler et a ainsi permis à YS de revenir à hauteur des Sauterelles.

Cristiano Piccini égalise sur penalty devant le kop zurichois. Photo: VALENTIN FLAURAUD

Yverdon a ensuite eu deux fois l'occasion de prendre l'avantage, frappant à chaque fois le poteau par Varol Tasar (45e) et Cristiano Piccini, de la tête sur coup-franc (56e). Mais ce sont les visiteurs qui l'ont emporté grâce à un coup de tête de Pascal Schürpf, pas assez gêné au marquage pour venir tromper Paul Bernardoni (78e).

Il y a encore une petite flamme qui vacille du côté de GC

A noter que 3600 spectatrices et spectateurs avaient pris le chemin du stade, dont plusieurs centaines de partisans des Sauterelles, y compris en tribune latérale. Le club zurichois suscite encore une certaine sympathie teintée de nostalgie à travers le pays et ce soutien qui traverse les époques s'est encore fait ressentir ce samedi au Stade municipal. GC, c'est entendu, n'a plus rien à voir avec ce club qui régnait sur la Suisse, et les Zurichois ont changé de statut au fur et à mesure que les investisseurs sérieux s'en désintéressaient progressivement, mais il existe encore, quelque part, une flamme une qui ne demande qu'à grandir et qui ne s'éteindra sans doute jamais. Ce club mériterait un stade, c'est une évidence, mais il est tout aussi clair que, pour l'heure, la marque «GCZ» n'est pas encore tout à fait réduite à néant. Et sportivement, la formation de Thomas Oral tient la route.

Yverdon, de son côté, n'a pas été récompensé de ses efforts et de son match cohérent, ce samedi. Sans être flamboyants offensivement, loin de là, Antonio Marchesano et ses coéquipiers se sont créé les meilleures possibilités de marquer et ont été punis sur deux coups de pied arrêtés particulièrement mal défendus.

Yverdon à Bâle pour finir la première phase

YS finira cette première phase de championnat sur un déplacement très compliqué sur la pelouse du grand favori pour le titre, ce FC Bâle qui fait peur à tout le monde, le lundi de Pâques à 16h30. La lutte pour le maintien n'est de loin pas terminée pour les hommes de Paolo Tramezzani.