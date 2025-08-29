Malgré les fortes pluies, le Tessin a été épargné

Les fortes pluies n'ont pas provoqué de dégât majeur au Tessin

Les dégâts au Tessin ont été limités après une seconde nuit de pluies intenses. MétéoSuisse a levé l'alerte intempéries à 6h00 vendredi matin. Entre 100 et 150 millimètres de pluie sont tombés en 48 heures dans certaines régions du sud des Alpes, a écrit MétéoSuisse sur la plateforme X.

C'est dans la vallée d'Onsernone que les précipitations ont été les plus importantes, avec notamment 200 millimètres à Mosogno. Entre 20 et 50 millimètres sont tombés sur la même période au nord des Alpes, et jusqu'à 90 millimètres dans le Jura.

La pluie n'a pas été continue dans la nuit de jeudi à vendredi, indique Meteonews sur son blog. Cela a permis au niveau d'eau de la rivière Maggia de considérablement baisser. Le niveau du lac Majeur, lui, a augmenté de plus de 50 centimètres. Cela n'est toutefois pas un problème, car il se trouvait au-dessous de la moyenne avant le début des précipitations.

Des routes fermées

Selon la radio et télévision suisse italienne, la route reliant le Monte Verità à Ronco sopra Ascona a également été fermée en raison d'un glissement de terrain. Une centaine de personnes ont par ailleurs dû quitter un camping par précaution à Cugnasco.

Les fortes pluies ont également touché les vallées sud des Grisons. Onze personnes ont dû être évacuées mercredi soir à Lostallo, également par précaution. Sept autres ont volontairement quitté leur domicile, selon les autorités. Enfin, la route entre Brusio et Viano, dans le val Poschiavo, a été fermée vendredi en raison d'un éboulement, indique le TCS sur son site internet.

Source: ATS