Le Tessin s'attend à des coulées de boue: plusieurs routes fermées

Le Tessin se prépare face aux fortes pluies attendues dans le canton. Plusieurs routes sont fermées à partir de mercredi soir et jusqu'à nouvel ordre en raison du risque accru de laves torrentielles, indique Alertswiss.

Il pleut abondamment dans la vallée de Bavona. (Image webcam de l'Albergo Robiei)

La municipalité de Cevio a annoncé que la route menant au Val Bavona, au-dessus de Locarno, était fermée à partir de 20h00 mercredi. Par la suite, le service d'alerte a indiqué que les accès aux vallées de Pontirone et de Malvaglia, deux vallées latérales du val Blenio, étaient également bloqués.

Une «grande prudence»

Les personnes se trouvant dans ces vallées sont priées d'éviter tout déplacement et de suivre les recommandations des autorités, précise Alertswiss mercredi. Ces fermetures affectent aussi les premiers intervenants: les secours ne sont donc pas assurés, ajoute-t-il.

De fortes précipitations sont attendues au Tessin entre mercredi et vendredi. Des cumuls pluvieux pourront dépasser 200 à 250 l/m2 dans la région de Locarno, selon les services météorologiques. Une «grande prudence» est donc de mise, indique MeteoNews sur X.

Source: ATS