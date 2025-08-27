D'énormes grêlons sont tombés dans le canton de Bâle-Campagne
Markus, un lecteur originaire d'Ormalingen, n'avait encore jamais vu cela. Des grêlons énormes sont tombés sur la commune de Bâle-Campagne pendant l'orage. «C'était exceptionnel», confie-t-il.
Le Tessin s'attend à des coulées de boue: plusieurs routes fermées
Le Tessin se prépare face aux fortes pluies attendues dans le canton. Plusieurs routes sont fermées à partir de mercredi soir et jusqu'à nouvel ordre en raison du risque accru de laves torrentielles, indique Alertswiss.
La municipalité de Cevio a annoncé que la route menant au Val Bavona, au-dessus de Locarno, était fermée à partir de 20h00 mercredi. Par la suite, le service d'alerte a indiqué que les accès aux vallées de Pontirone et de Malvaglia, deux vallées latérales du val Blenio, étaient également bloqués.
Une «grande prudence»
Les personnes se trouvant dans ces vallées sont priées d'éviter tout déplacement et de suivre les recommandations des autorités, précise Alertswiss mercredi. Ces fermetures affectent aussi les premiers intervenants: les secours ne sont donc pas assurés, ajoute-t-il.
De fortes précipitations sont attendues au Tessin entre mercredi et vendredi. Des cumuls pluvieux pourront dépasser 200 à 250 l/m2 dans la région de Locarno, selon les services météorologiques. Une «grande prudence» est donc de mise, indique MeteoNews sur X.
Des orages violents et des pluies diluviennes vont frapper la Suisse
De fortes pluies et de violents orages arrivent en Suisse, avec un risque marqué d’inondations dans le Tessin et les Grisons. Hormis une courte accalmie annoncée ce week-end, MétéoSuisse l'affirme: le ciel restera maussade jusqu'à la semaine prochaine.
Dernière journée estivale avant une dégringolade des températures
L'été touche-t-il bientôt à sa fin? Si le soleil brillera encore aujourd'hui, avec des températures pouvant atteindre 26°C en plaine, la suite de la semaine aura des airs automnaux, annonce MétéoSuisse.
En cause? Les effets de l’ancien ouragan Erin. Cette dépression post-tropicale va entraîner une forte dégradation des conditions météo dans nos régions.
Le temps se gâtera à partir de mardi soir, avec une première salve orageuse dans la soirée et dans la nuit. Une activité qui se poursuivra mercredi, toujours dans la douceur, avant une nouvelle dégradation durant la soirée. Des orages localement forts sont à prévoir, avec une tendance au foehn dans les vallées alpines.
Jeudi, toute la Suisse romande sera fortement couverte. La pluie – qui risque d'être abondante par endroits – pourra tomber à tout moment. On connaîtra aussi une chute des températures à 21°C. Vendredi, quelques éclaircies feront leur apparition, entrecoupées d’averses.
Le week-end sera un peu plus variable. Alors que samedi s’annonce assez ensoleillé malgré le risque d'averses, dimanche devrait être davantage gris et pluvieux. Et toujours dans la fraicheur.
Fin de la canicule
L’alerte canicule a été levée ce week-end en Suisse. Mais les conditions resteront toutefois très estivales à l’occasion de la rentrée scolaire dans de nombreux cantons romands. Et il faudra en profiter, car la suite de la semaine s’annonce humide et fraiche.
A partir de mardi, une perturbation va aborder la Suisse et risque d’engendrer des orages durant l’après-midi dans les Alpes et le Jura, selon MétéoSuisse. Puis, les précipitations devraient s’étendre à toutes les régions durant la nuit. Le tout avec une chute marquée des températures. Il fera ainsi à peine plus de 20 degrés au meilleur de la journée jeudi.
La situation devrait néanmoins s’améliorer en vue du week-end prochain, avec un retour du soleil. Mais pas des fortes chaleurs.
Alerte aux orages violents sur l'ouest de la Suisse
Il fait chaud et lourd. Et des orages sont en approche. MétéoSuisse a émis une alerte de degré 4 pour des orages très violents sur La Côte et le Jura vaudois, ce vendredi en fin d'après-midi. Ces derniers poursuivent leur route vers le sud-ouest. L'agence évoque la possibilité de chutes d'arbres, de dommages provoqués par la grêle ou des inondations en cas de fortes pluies.
D'autres cellules sont attendues sur la Suisse romande en début de soirée, avant une accalmie durant la nuit. Ce week-end, un temps plus stable et moins chaud est prévu, avec une légère bise, indique MétéoSuisse. Entre mardi et mercredi, des conditions plus humides et fraîches atteindrons nos régions.
Genève et Vaud lèvent l'alerte canicule dès dimanche soir
Suite aux légères baisses annoncées de températures,, les cantons de Genève et de Vaud vont lever l'alerte canicule dès dimanche soir. Ce deuxième épisode caniculaire de l'été a commencé le 8 août et aura duré neuf jours consécutifs.
Le service du médecin cantonal genevois va lever l'alerte canicule à partir de dimanche 18h, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué. Les communes et les institutions sont invitées à désactiver leurs plans «fortes chaleurs».
Dans le canton de Vaud, la décision a été prise par le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS). Celui-ci «lève ainsi les plans canicule des institutions sociosanitaires (...) et des communes à partir de dimanche soir«, a-t-il fait savoir vendredi dans un communiqué.
Le DSAS invite cependant à ne pas relâcher la vigilance, car des problèmes de santé consécutifs aux journées de canicule peuvent se présenter ultérieurement. En cas de doute, il est conseillé d'appeler un médecin.
Pas de saturation des hôpitaux
De leur côté, les autorités sanitaires genevoises rappellent que les précautions pour se protéger de la chaleur restent d'actualité pour l'ensemble de la population, quel que soit l'âge. Elles ajoutent que le réseau de soins a observé une légère hausse des prises en charge liées à la canicule sans pour autant constater de saturation.
La probabilité d'un nouvel épisode caniculaire d'ici la fin de l'été semble faible, estime encore le Département genevois de la santé. Par mesure de précaution, une veille sanitaire est cependant maintenue jusqu'au 15 septembre.
La canicule fait rage… et ce n'est pas fini
Après un mois de juillet plutôt frais et humide, l’été a fait un retour fracassant en Suisse, avec une hausse progressive des températures. Depuis samedi, un avis de canicule a été émis par les autorités pour une bonne partie de la Suisse romande. Cela signifie que la température moyenne quotidienne atteint les 25 degrés durant au moins trois jours consécutifs.
Alors que la canicule s’intensifie actuellement en France, qu’en est-il pour nos régions? L’alerte, de degré 3, courrait jusqu’à mercredi soir. Mais elle vient d'être prolongée jusqu'à dimanche, au moins, indique lundi MétéoSuisse. Car cette vague de chaleur pourrait encore jouer les prolongations.
Retour de l'instabilité
En plaine, les températures vont fluctuer entre 30 et 37 degrés ces prochains jours. Le tout dans une ambiance de plus en plus lourde et instable. Si quelques orages sont possibles dans les Alpes en début de semaine, ils pourraient également déborder sur les régions de plaine jeudi, surtout sur l'ouest du pays.
Genève déclenche à nouveau l'alerte canicule dès vendredi matin
Pour la deuxième fois cet été à Genève, le Service du médecin cantonal donne son feu vert à l'activation des plans canicule des communes et des institutions dès vendredi. Des températures très élevées sont attendues jusqu'à mercredi dans le bassin lémanique.
En Ville de Genève, les personnes qui se sont inscrites pour bénéficier d’un suivi individuel de la part du Service social durant les fortes chaleurs seront contactées quotidiennement, y compris le week-end, indique jeudi la Municipalité dans un communiqué. Il s'agit de s’assurer de leur état santé et de leur bien-être.
La Ville de Genève propose aussi aux plus de 65 ans un accès gratuit le matin aux piscines des Vernets et de Varembé. Les séances aux cinémas Scala et Nord-Sud sont également gratuites les après-midi pour les seniors. L'objectif est de mettre à disposition des personnes âgées des endroits frais.
D'autres lieux frais pouvant accueillir les personnes les plus vulnérables sont aussi disponibles en Ville de Genève. Il s’agit d'EMS, de cafétérias de centres commerciaux et de locaux municipaux, tels que Cité seniors, le Musée d’ethnographie ou le hall de la piscine des Vernets. Une carte répertorie ces espaces frais.
L’été fait son grand retour cette semaine
Depuis plusieurs semaines, la Suisse fait face à des conditions météo fraîches et instables. Alors que la péninsule ibérique croule sous une nouvelle vague de chaleur intense, qu’en est-il pour les prévisions de ces prochains jours?
Selon MétéoSuisse, l’été va faire un retour fracassant cette semaine! Même si deux faibles perturbations risquent de voiler quelque peu le soleil entre lundi et mardi, avec quelques averses pas exclues dans le Jura et le long des Préalpes, des conditions anticycloniques vont s’installer sur le pays à partir de mercredi. Avec à la clé un soleil radieux et une hausse progressive des températures.
Ce temps estival devrait perdurer jusqu’au week-end prochain au moins, avec un thermomètre qui pourrait dépasser les 30 degrés en plaine. La suite reste pour le moment incertaine, mais les tendances actuelles optent pour une poursuite des conditions anticycloniques la semaine prochaine, dans une atmosphère toujours aussi chaude.