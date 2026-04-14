Un accident survenu ce mardi matin dans le tunnel des gorges du Seyon a entraîné sa fermeture. Le trafic est dévié via Valangin avec de forts bouchons jusqu’à Neuchâtel.

Le tunnel des gorges du Seyon a été fermé après un accident

Le tunnel des gorges du Seyon a été fermé après un accident

Entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Un accident est survenu ce mardi matin dans le tunnel des gorges du Seyon, d'après «Arcinfo». Celui-ci s'est produit sur l'axe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, entraînant sa fermeture jusqu'à nouvel ordre.

En raison de travaux sur la voie montante, la circulation est redirigée via Valangin, avec une sortie obligatoire pour les véhicules en descente. Des embouteillages importants ont été signalés à Valangin, à Neuchâtel-Vauseyon ainsi que sur l'autoroute en direction de Neuchâtel.