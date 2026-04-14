Dimitri FaravelJournaliste Blick
Un accident est survenu ce mardi matin dans le tunnel des gorges du Seyon, d'après «Arcinfo». Celui-ci s'est produit sur l'axe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, entraînant sa fermeture jusqu'à nouvel ordre.
En raison de travaux sur la voie montante, la circulation est redirigée via Valangin, avec une sortie obligatoire pour les véhicules en descente. Des embouteillages importants ont été signalés à Valangin, à Neuchâtel-Vauseyon ainsi que sur l'autoroute en direction de Neuchâtel.
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