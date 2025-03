Valérie Dittli et son Département, dans lequel un audit externe est mené, sont sous pression. Le Grand Conseil veut en savoir plus. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Cette info aurait pu rester secrète, mais «Le Temps» l'a révélée ce vendredi 7 mars dernier. Le Conseil d'Etat vaudois a placé le Département des finances et de l'agriculture (DFA) de Valérie Dittli sous enquête externe, sur requête de l'élue du Centre. Et c'est Jean Studer, ancien conseiller d'Etat neuchâtelois et président de la Banque nationale suisse (BNS), qui doit rendre prochainement son rapport.

Les résultats de l'audit sont fermement attendus du côté du Grand Conseil vaudois, qui a appris la nouvelle par voie de presse. De concert, plusieurs médias relatent la séance du Parlement de mardi soir. La démarche externe est «inédite» et «pose beaucoup de questions», racontent des députés à la RTS. «Avoir recours à Jean Studer n'est pas anodin», témoigne un élu d'Ensemble à Gauche pour «Le Temps».

Rumeurs de tensions

Les dysfonctionnements qui ont mené à cette enquête externe restent flous. Des rumeurs relatées par «24 heures» et «Le Temps» évoquent des tensions entre Valérie Dittli et son directeur général de la fiscalité.

Sur ce point, le rapport pourrait mettre en cause la conseillère d'Etat, selon les informations de la RTS. La publication est attendue, tandis qu'à droite on rechercherait qui est la taupe qui a fait fuiter ces informations.