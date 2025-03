Demande du Conseil d'Etat Le Département de Valérie Dittli passe sous la loupe

Le Département des finances et de l'agriculture de Valérie Dittli fait l'objet d'une analyse externe. Un expert indépendant examine des aspects organisationnels, institutionnels et professionnels au sein du DFA, sur demande du Conseil d'Etat et de la ministre elle-même.