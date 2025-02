Les smartphones flambants neufs intéressent de moins en moins les Suisses

Les Suisses boudent de plus en plus les smartphones neufs. En 2024, seuls 38,4% prévoient un achat, contre 46,9% en 2020. Prix élevés, durée de vie prolongée et attrait des modèles d’occasion expliquent ce désintérêt.

L'initiative des Jeunes Vert-e-s sur la responsabilité environnementale a été pulvérisée dans les urnes le 9 février. Pourtant, certains gestes consuméristes n'ont plus la cote en Suisse. Courir acheter le tout dernier modèle d'iPhone en fait partie.

En effet, de moins en moins de citoyens sont tentés par l'achat d'un smartphone flambant neuf, conclut une étude du comparateur de prix Comparis. En 2024, seuls 38,4% des consommateurs prévoyaient d'en acheter un dans l'année, contre 46,9% en 2020.

Les femmes ont moins envie de neuf

Cette baisse s’explique par plusieurs facteurs: la hausse des prix, la durée de vie prolongée des appareils et l’attrait croissant pour les modèles d’occasion. Et ce désintérêt pour les modèles neufs est particulièrement marqué chez les femmes.

Seulement 33,5% d'entre elles sont tentées par un nouveau téléphone portable. Les plus de 56 ans ne sont que 30,3% à en vouloir un. À l’inverse, les hommes (43,4%) sont plus enclins à renouveler leur appareil.

Portables trop chers

Pourquoi un tel changement? La montée en gamme des smartphones a fait exploser les prix. «Les prix des modèles phares de Samsung et d’Apple

s’élèvent depuis quelques années à plus de 1000 francs», rappelle Jean-Claude Frick, expert numérique chez Comparis.

Dans le même temps, les fabricants garantissent des mises à jour logicielles plus longues, ce qui incite les consommateurs à conserver leur téléphone plus longtemps. Ainsi, 31,3% des Suisses utilisent désormais leur appareil pendant au moins trois ans, contre 22% en 2020.

Préférence pour les occas'

Dans une même logique, les smartphones d’occasion gagnent du terrain. En 2024, 10,2% des Suisses ont opté pour un modèle de seconde main, contre 8,3% en 2020. «Un appareil de deux ans peut encore être utilisé sans problème pendant plusieurs années», souligne Jean-Claude Frick.

Si les Suisses conservent plus longtemps leur smartphone, ils ne sont pas pour autant plus enclins à les réparer. La raison est simple: les réparations sont complexes.

Réparer soi-même: c'est non

Au final, acheter un modèle neuf peut s'avérer moins cher — et plus simple— que d'entreprendre de lourds raccommodages. Les Suisses ont aussi un peu lâché l'affaire concernant la réparation maison des smartphones.

L'idée séduisait 29,7% des consommateurs en 2022, et seulement 24,7% d'entre eux en 2024. «La baisse d’intérêt générale observée quant aux thèmes écologiques pourrait également jouer un rôle ici», explique Jean Claude Frick. Les smartphones neufs sont donc plutôt boudés à cause de leur prix, et non par conviction, estime Comparis.