Apple accuse l'UE de l'«obliger à autoriser» une application porno

Apple accuse la Commission européenne de l'obliger à autoriser une application pornographique via une alternative à l'App Store. Le géant technologique se dit notamment préoccupé pour la sécurité des utilisateurs, en particulier des enfants.

Apple accuse la Commission européenne de l'obliger à autoriser une application pornographique via une alternative à l'App Store. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Apple a critiqué lundi la Commission européenne qui «l'oblige» à autoriser la distribution dans l'Union européenne (UE) d'une application de pornographie via une alternative à son App Store, et s'est dite «préoccupée par les risques de sécurité (...) en particulier pour les enfants». Baptisée Hot Tub, le service en question permet aux utilisateurs de chercher et regarder des vidéos pornographiques à partir de plusieurs sources en ligne.

Il est disponible dans l'UE via AltStore PAL, une boutique d'applications mobiles. Le fabricant des iPhone se bat depuis longtemps contre la possibilité de télécharger des applis autrement que via son «App Store», mais il a dû céder en Europe à cause du Règlement sur les marchés numériques ("Digital Markets Act», DMA), entré en vigueur l'an dernier pour lutter contre les abus de position dominante des géants de la tech.

«Nous sommes profondément préoccupés par les risques de sécurité que les applications de pornographie hardcore de ce type créent pour les utilisateurs de l'UE, en particulier les enfants», a indiqué un porte-parole dans une déclaration communiquée à l'AFP. Il a précisé que «contrairement aux fausses déclarations» faites par Hot Tub, Apple «n'approuve absolument pas cette application».

«Monopole» pointé du doigt

«La vérité, c'est que la Commission européenne nous oblige à autoriser sa distribution par des magasins d'applications comme AltStore et Epic, qui ne partagent peut-être pas nos préoccupations en matière de sécurité des utilisateurs.»

De nombreuses entreprises, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite, Epic Games, en tête, accusent Apple de profiter de son «monopole» sur iOS, le système d'exploitation mobile des smartphones et tablettes de la marque, pour imposer des commissions qu'elles jugent exorbitantes sur les achats des utilisateurs. L'entrée en vigueur du DMA constitue une victoire pour ces sociétés.

Pornhub.com inculpé aux Etats-Unis

Dans l'UE, Apple vérifie désormais la compatibilité avec iOS des applications disponibles sur AltStore (ou d'autres magasins alternatifs) ainsi que l'absence de logiciels malveillants, mais n'a pas son mot à dire sur leur qualité ou sur les contenus. Le groupe californien a précisé avoir averti la Commission européenne en décembre au sujet de Hot Tub, et assuré qu'elle ne s'était pas opposée à l'application.

Fin 2023, le site Pornhub.com a été inculpé aux Etats-Unis pour avoir facilité des transactions financières illégales, liées à du trafic d'être humains, à des fins d'exploitation sexuelle. «Cette application et d'autres du même type vont saper la confiance des consommateurs dans notre écosystème», estime Apple. AltStore est en partie financé par Epic Games, qui n'a pas immédiatement répondu à une sollicitation de l'AFP.