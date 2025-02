Cette application française veut concurrencer ChatGPT

Voici le logo de Mistral AI, start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, et son chat au siège de l'entreprise. Photo: AFP

La start-up française MistralAI, spécialisée dans l'intelligence artificielle et concurrente du géant américain OpenAI, a rendu son agent conversationnel disponible en version application mobile jeudi. «Le Chat», nom de l'outil développé par la start-up et comparable à ChatGPT, est désormais téléchargeable sur les magasins d'applications Android et Apple. «Votre acolyte IA ultime pour la vie et le travail», vante Mistral dans un message posté sur le réseau X et accompagné d'une vidéo.

L'annonce survient au premier jour de tables rondes scientifiques associées au sommet de Paris pour l'action sur l'intelligence artificielle, qui a lieu jusqu'à mardi. «C'est une étape supplémentaire, importante, dans notre parcours d'une équipe scientifique à ses débuts vers une équipe qui fait du produit», a déclaré Arthur Mensch, co-fondateur de Mistral, dans un entretien au Figaro.

Partenariat avec l'AFP

L'entreprise a récemment signé un partenariat avec l'AFP lui permettant d'intégrer les dépêches de l'agence aux réponses aux questions posées à son agent conversationnel. Le lancement des applications Mistral intervient aussi après celui fin janvier du nouveau modèle d'IA chinoise Deepseek, qui a bouleversé le secteur de la tech en affirmant être parvenu à créer un outil conversationnel aux performances comparables aux modèles les plus avancés avec un investissement minime de 5,6 millions de dollars.

Une nouveauté qui n'a pas surpris Arthur Mensch, indique-t-il au journal Le Figaro. «C'est quelque chose qu'on attendait. Nous les connaissons bien, ils ont commencé en 2023 quasiment en même temps que nous. Ils ont bénéficié des technologies que nous avons mises à disposition via l'open source en 2023, puis en 2024».

Fondée par plusieurs chercheurs français passés par les laboratoires de recherche des géants américains, Mistral a fait son entrée sur la scène de l'IA en mai 2023, avant de lancer «Le Chat» en février 2024. La société dévoile en même temps un partenariat avec Microsoft, qui apporte un investissement de 15 millions d'euros.

Au sommet de Davos en janvier, l'entreprise a indiqué qu'elle envisageait une introduction en bourse.