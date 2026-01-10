Jessica Moretti, la gérante du bar «Le Constellation» soupçonnée notamment d'homicide par négligence, s'est excusée auprès des victimes à la sortie du tribunal. Elle a toutefois livré 2 fois le même discours à la suite. Son passé d'actrice rejaillit.

Myret Zaki Journaliste Blick

Le site IMDb indique qu'elle est actrice de métier. Ce vendredi 9 janvier, Jessica Moretti, la co-propriétaire du bar «Constellation», à l'origine de l'une des plus grandes tragédies qu'ait connue le Valais, a livré deux fois la même performance, en s'excusant à la sortie du Tribunal de Sion.

Texte appris par coeur?

Les mots prononcés par la compagne de Jacques Moretti, visée comme lui par une instruction pénale pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence», étaient sensiblement les mêmes face aux journalistes, à quelques minutes d'intervalle. Derrière l'émotion manifeste, un texte visiblement appris par coeur. La pratique est toutefois largement habituelle dans des situations hautement délicates, lors desquelles les avocats interviennent généralement pour conseiller leurs client(e)s sur les mots à employer et les précautions de langage à prendre.

Première séquence captée par des médias et relayée par Blick sur Instagram: «Mes pensées constantes vont vers les victimes. C'est une tragédie inimaginable. Et ça s'est passé dans notre établissement. Et je veux m'excuser pour toutes les victimes et les personnes qui se battent encore aujourd'hui.»

Deuxième séquence, un peu plus loin, captée par d'autres médias: des paroles quasi parfaitement identiques sont prononcées par Jessica Moretti: «Mes pensées constantes vont vers les victimes, et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Et jamais, jamais on n'aurait pu imaginer ça. Et ça s'est passé dans notre établissement. Et je tiens à m'excuser.»

Passé d'actrice dans une série de TF1

Sur internet, plusieurs comptes ont fait réémerger une information intéressante à propos du passé de Jessica Moretti. D'après le site IMDb (Internet Movie Database), celle-ci a été actrice en France, connue notamment pour son rôle dans «Petits secrets entre voisins», une série diffusée en 7 saisons sur TF1 à partir d'avril 2013.

Dans cet extrait diffusé par un compte Tiktok, on la voit performer dans la série. Les internautes n'ont pas tardé, à la suite de cette séquence, à repérer les extraits et préciser les épisodes dans lesquels a joué Jessica Moretti dans la série:

Contactée au sujet de la préparation préalable du texte d'excuses, l'une de ses avocates, Me Yael Hayat, n'était pas immédiatement disponible pour nous répondre.

De son côté, Me Sébastien Fanti, qui défend quatre familles de victimes blessées, ne commente pas directement l'exercice répété des excuses. Toutefois, il ne comprend pas que Jessica Moretti ne soit pas, comme son époux, mise en détention provisoire.

«Victimisation indécente»

«A ces excuses, j'oppose un silence apitoyé». Sa cliente rappelle qu'elle aussi «a deux enfants à l'hôpital de St Gall, et que si c'est le fait que Jessica Moretti a des enfants qui a empêché sa mise en détention, elle trouve que c'est inéquitable, puisqu'elle doit tous les jours faire la route pour aller à St Gall pour voir ses filles». Pour Sétabstien Fanti, «cette victimisation des prévenus devient risible et indécente.»