La Police cantonale fribourgeoise a arrêté cinq faux policiers à la suite d'une campagne de prévention réussie. Grâce à la vigilance des citoyens, plusieurs escroqueries ont été évitées et des sommes importantes récupérées à Gruyères et Fribourg.

La Police cantonale fribourgeoise a arrêté cinq faux policiers ces derniers jours. Grâce à une campagne de prévention, de nombreux citoyens ont alerté les forces de l'ordre à temps.

La semaine dernière, plusieurs annonces pour des appels de faux policiers à Gruyères et à Fribourg ont été rapportées à la Police cantonale, indique mercredi cette dernière dans un communiqué. La réactivité d'une victime a par exemple permis d'interpeller un suspect alors qu'il effectuait un retrait frauduleux à un distributeur de billets.

Campagne de prévention

Dans un autre cas, une personne a alerté les forces de l'ordre après avoir remis plusieurs milliers de francs à des escrocs prétendant être des policiers. Cette somme a pu être récupérée et remise à la victime in extremis. La Police cantonale fribourgeoise a mené début mars une campagne de prévention, après le signalement de nombreuses escroqueries faisant étant de faux policiers. Entre janvier et fin février, plus de 70'000 francs ont ainsi été volés.

Les mesures d'enquête et les dispositifs policiers mis en place ont mené à l'interpellation de cinq individus et ont permis d'éviter de nombreux autres cas d'escroquerie, souligne la Police cantonale. Les auteurs présumés ont été dénoncés à l'autorité compétente des cantons respectifs. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes.