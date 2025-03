Passeport et argent disparus

1/2 Un Suisse a été arrêté au Mexique. (Image d'illustration) Photo: Kantonspolizei St. Gallen

Marian Nadler

Un Suisse de 51 ans a été arrêté lundi à un poste de contrôle de l'immigration mexicaine, près de San Martín Texmelucan de Labastida. Selon le journal «Diario Cambio», l’homme a affirmé aux agents avoir été victime de faux policiers, qui lui auraient dérobé son passeport et 1000 pesos (environ 50 francs suisses) la veille sur l’autoroute. Il a été arrêté, car il n'avait plus de documents officiels pour séjourner légalement au Mexique.

Face à cette situation, l’organisation de défense des droits humains Digna Ochoa Human Rights Center AV a interpellé le service des migrations et l’ambassade suisse. Elle exige la libération du citoyen suisse et la mise en place de mesures garantissant son accès à une aide consulaire. L'organisation souligne également la nécessité d’assurer son intégrité physique et psychologique.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé avoir été informé de l’affaire, comme l’a indiqué son porte-parole, Valentin Clivaz, à Blick. «L'ambassade de Suisse au Mexique est en contact avec le citoyen suisse. Selon nos informations, il n’a été détenu que quelques heures avant d’être relâché», précise-t-il.