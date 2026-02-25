Mathilde JaccardJournaliste Blick
Le trafic ferroviaire est perturbé sur la ligne Fribourg–Lausanne ce mercredi 15 février, indiquent les CFF sur leur site. La circulation des trains est restreinte entre Palézieux et Moreillon en raison d’un dégât à la voie.
La situation devrait durer jusqu’à environ 23h59. Les lignes R7 et R8 sont concernées par ces restrictions. Des retards ainsi que des suppressions de trains sont à prévoir sur ce tronçon.
Développement suit
