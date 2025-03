Deux collaborateurs du Réseau hospitalier neuchâtelois ont été licenciés à la suite à d'allégations de harcèlement au bloc opératoire. Une enquête externe a confirmé des cas limités et a révélé des problèmes de leadership.

Les cas de harcèlement restent «très limités», selon RHNe. (Image prétexte) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Deux employés du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) ont été licenciés suite à des plaintes pour harcèlement au sein des blocs opératoires. Les hôpitaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds sont concernés. Les deux personnes ont été licenciées en tenant compte du délai de résiliation, indique vendredi le RHNe contacté par Keystone-ATS. Cette mesure fait suite à des plaintes déposées fin 2024.

Une enquête externe menée auprès de 80 collaborateurs confirme des cas de harcèlement sexuel, «bien que restant très limités», précise le RHNe dans un communiqué. Il est fait mention de blagues ou de messages à connotation sexuelle et de transmission d'images ou de remarques sexistes. «De tels agissements entrent en complète contradiction avec les lignes directrices de la politique institutionnelle anti-harcèlement», indique le réseau hospitalier.

Problèmes de gouvernance

L'enquête lancée en janvier révèle aussi des problèmes de gouvernance au sein des blocs opératoires. Des tensions interpersonnelles, des problématiques liées à la planification opération, un manque de communication et de transparence ainsi que des agissements perçus comme inappropriés sont cités.

Différentes mesures, comme des formations et accompagnements, sont prévues. Une réflexion plus large liée à l'organisation des blocs et à sa gouvernance a aussi été initiée, écrit le RHNe. Ces problèmes n'ont péjoré ni la prise en charge des patients ni la qualité des soins, précise-t-il à Keystone-ATS.