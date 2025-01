Le RHNe repense sa stratégie pour 2025.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) va transmettre d'ici au début de l'été au Conseil d'Etat ses options stratégiques jusqu'en 2040. Un site stationnaire unique de soins aigus est évoqué. Pour 2025, l'établissement prévoit un déficit de près de 20 millions de francs.

«On doit établir une stratégie globale et non plus sectorielle», a déclaré mardi le président du conseil d’administration Philippe Eckert. «La difficulté est de savoir la place qu'aura l'hôpital d'ici à 15 ans et de prévoir l'organisation spatiale, tout en développant l'activité sur une autre échéance, soit d'ici à cinq ans.» «Il faut sortir de l'hospitalo-centrisme. L'institution hospitalière va amener à l'avenir des forces de travail dans tout le réseau de soins. Le nombre de lits aura tendance à diminuer», a ajouté Philippe Eckert.

«Les propositions devront permettre à l’hôpital cantonal d’affronter d’importants défis, en particulier la pénurie de personnel spécialisé et l’impératif d’un retour durable à l’équilibre financier», a indiqué le RHNe. «Nous devons nous poser la question d'un site stationnaire unique de soins aigus, avec une population de 180'000 habitants. C'est une option parmi d'autres», a expliqué Philippe Eckert.

Selon lui, la limite entre la réadaptation et soins aigus devient de plus en plus floue. «Il faut faire preuve de davantage de fluidité dans le parcours du patient et au niveau des professionnels pour lutter aussi contre la pénurie de personnel», a-t-il précisé.

Monruz: loyers pas fixés

Les options stratégiques incluront un important volet ambulatoire, avec le développement de centres dédiés, en lien avec le projet Monruz à Neuchâtel et la collaboration au sein des permanences du groupe Volta.

«Avec la nouvelle direction chez Admed, nous avons un partenariat plus étroit. Pour Monruz, dont le bâtiment en construction est la propriété d'Admed, les loyers n'ont pas encore été fixés car ils dépendront de nos besoins et des équipements», a ajouté Philippe Eckert. RHNe aura finalisé d'ici à la fin de l'année les éléments de son projet de délocalisation de l'ambulatoire à Monruz.

L'établissement prévoit pour 2025 un déficit légèrement inférieur à 20 millions, en dépit d’un programme de mesures d’amélioration d'environ 20 millions de francs. «Si le budget est très déficitaire, il s’inscrit dans une amélioration constante», a expliqué Léonard Blatti, directeur des finances. Le déficit se montait à 34,5 millions de francs (hors financements extraordinaires de l’Etat) en 2023 et il doit atteindre environ 28 millions pour 2024.

Le chiffre d’affaires prévu pour 2025 se monte à 454 millions de francs, en augmentation de 3,5%. Les coûts sont en hausse de 1,5% en intégrant les effets de l’indexation des salaires (2,18%) et de l’inflation générale.

Crêt-du-Locle: toujours un projet

Ces chiffres présentent une inversion de tendance, avec des recettes qui progressent plus que les charges. Et ceci, alors que les patients en attente de placement en EMS (lits C) continuent à saturer le dispositif et à peser sur les finances de l’institution.

Les mesures d'amélioration du budget seront déployées ces prochains mois. «Aucun licenciement n'est prévu. On prévoit plutôt une réorganisation des forces de travail», a expliqué Philippe Eckert.

Le conseil d’administration a également mis en place des mesures de réduction des investissements, limités à 16,9 millions de francs, contre 24 millions en 2024. «Le projet de construction d'un nouvel hôpital au Crêt-du-Locle est toujours pris en compte dans les options immobilières», a ajouté Philippe Eckert. «On a beaucoup investi ces dernières années pour sécuriser l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour qu'il puisse vivre aussi longtemps» que nécessaire, a ajouté Claire Charmet, présidente du collège des directions.

Cette dernière va quitter le RHNe ce printemps pour prendre le poste de directrice générale du CHUV au 1er juin. «Le processus pour désigner la personne qui va lui succéder suit son cours», a expliqué Philippe Eckert.