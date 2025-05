La police a arrêté trois ressortissants ukrainiens soupçonnés de vols d'objets funéraires dans des cimetières valaisans et vaudois.

Trois arrestations après les vols dans les cimetières valaisans et vaudois (photo d'illustration). Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

Les investigations des polices valaisanne et vaudoise ont permis d'arrêter trois individus soupçonnés d'être à l'origine des vols d'objets dans les cimetières. Les personnes interpellées sont des ressortissants ukrainiens de la communauté des gens du voyage.

Des vols ont été commis depuis le début du mois de mai dans des cimetières valaisans et vaudois. Les auteurs s'y rendaient librement et descellaient les objets en métaux avant de les emporter.

Selon le porte-parole de la police valaisanne Stève Léger, interrogé par l'agence Keystone-ATS, les deux cantons ont recensé jusqu'à présent 150 cas de tombes endommagées ou d'urnes emportées, dont 80 en Valais. Les vols ont eu lieu dans la partie francophone du Vieux-Pays et entre la région lausannoise, dans l'Est vaudois et dans le Chablais, sur Vaud.

Conseil aux proches

Les investigations des polices cantonales ont mené à trois suspects, deux femmes de 19 et 39 ans et un homme de 26 ans, indique samedi la police valaisanne. Ils ont été écroués pour les besoins de l’enquête. A ce jour, une femme a été libérée, précise la police dans son communiqué. Celle-ci rappelle le principe de présomption d'innocence. C'est le Ministère public valaisan qui conduit les opérations. Il a ouvert une instruction.

Les autorités demandent aux populations valaisanne et vaudoise de contrôler les tombes de leurs proches et de signaler aux polices cantonales tout vol d’objets funéraires, principalement en métaux, depuis le 1er mai 2025.

La semaine dernière, la police valaisanne avait rapporté des cas de profanation dans quatre cimetières à Ardon, Leytron, Martigny et Sierre. Mais la situation pourrait encore évoluer en fonction des annonces des familles, a précisé Stève Léger.