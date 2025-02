Près de 60 bâtiments à Genève se chauffent grâce au Léman

À Genève, environ 60 bâtiments du quartier de la Jonction, appartenant à la Ville et à l'État, sont désormais chauffés grâce à la chaleur du lac Léman, captée par des pompes à chaleur via le réseau CADéco Jonction.

Dans le quartier de la Jonction à Genève, près de 60 bâtiments sont chauffés grâce à l'eau du Léman. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, quelque 60 bâtiments du quartier de la Jonction appartenant à la Ville de Genève et à l'Etat ont été raccordés au réseau CADéco Jonction. Ils se chauffent désormais en grande partie avec de la chaleur extraite des eaux du lac Léman par des pompes à chaleur.

Il s'agit d'une avancée majeure vers la transition énergétique, indiquent les Services industriels de Genève (SIG) mardi dans un communiqué. Les six kilomètres de conduites du réseau hydrothermique de la Jonction se déploient en sous-sol. CADéco alimente 31 immeubles municipaux et 28 immeubles propriétés de l'Etat, dont le Bâtiment des forces motrices, l'Hôtel des finances et Sciences 2 de l'Université de Genève.

En 2025, dix bâtiments supplémentaires, dont le Service d'incendie et de secours (SIS) et l'Usine, rejoindront le réseau, relèvent les SIG. Les bâtiments raccordés à CADéco Jonction permettront d'éviter, en 2025, «les émissions de 10'600 tonnes de dioxyde de carbone (CO2)», soit l'équivalent des émissions annuelles de 1060 personnes.