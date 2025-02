Colis piégés: Ce que l'on sait de l'affaire et de l'enquête

Pour rappel, en plus de plusieurs lettres de demande de rançon, trois explosions survenues en neuf mois sont pour l'instant attribuées à un seul profil. Le 4 avril dernier, une boîte aux lettres de la commune de Plan-les-Ouates, non loin de la manufacture horlogère, avait explosé sans faire de blessé. En août, c'était au tour d'un sac-poubelle d'exploser dans le quartier de Saint-Jean et de blesser à la jambe un employé de Patek Philippe. Enfin, en novembre, une déflagration a lieu dans une boite aux lettres de Granges-Canal, blessant grièvement la fillette d'un employé de la manufacture horlogère.

Au vu de l'utilisation d'explosifs, l'enquête est placée sous la direction du Ministère public de la Confédération (MPC). Mais le mystérieux criminel – ou la mystérieuse criminelle, puisque de l'ADN féminin a été retrouvé dans une des lettres de rançon, a rapporté la RTS – reste introuvable. Après avoir demandé 5, 10 et 20 millions, le corbeau réclame désormais 24 millions de dollars, à verser via la cryptomonnaie Monero, sous peine de viser à nouveau des employés de Patek Philippe.

En décembre, deux frères suspectés d'être impliqués sont arrêtés et accusés de tentative de meurtre, d’extorsion et de chantage, de mise en danger de la vie d’autrui, et d’usage d’explosifs. Ils sont finalement disculpés, libérés et leur arrestation est critiquée, faute de preuves solides. L'avocat de l'un d'eux critique une «grave erreur judiciaire», rapporte «Le Nouvelliste» le 7 février.

Par ailleurs, la manière dont l'enquête est menée soulève la problématique de la collaboration entre la police fédérale et les corps de police régionaux, comme l'illustre «Le Temps» dans un article du 30 janvier.