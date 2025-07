Du 1er au 3 août, Neuchâtel accueillera un festival de 'bikepacking' sur les Jeunes-Rives. Pedaleo propose quatre itinéraires cyclistes depuis différentes villes européennes, célébrant l'aventure à vélo avec conférences, ateliers et concerts.

Le bikepacking est une forme de cyclotourisme «minimaliste» Photo: Shutterstock

Les Jeunes‐Rives de Neuchâtel deviendront du 1er au 3 août le rendez-vous des passionnés de «bikepacking». Pedaleo propose quatre itinéraires cyclistes depuis Paris, Fribourg-en-Brisgau (D), Côme (I) et St-Gall pour rallier Neuchâtel dans l’esprit de l’aventure à vélo.

Le festival consiste en un «concentré de passion, de rencontres et d’inspiration», indiquent les organisateurs dans leur présentation. «On y croise des aventuriers aguerris, des familles débutantes et des figures majeures du bikepacking. Pedaleo comprend des conférences, des ateliers, des concerts et des itinéraires.

L'idée vise à célébrer, trois jours durant, une «atmosphère unique autour de la liberté à deux roues», précise le communiqué. Le bikepacking est une forme de cyclotourisme «minimaliste». La pratique se distingue du cyclotourisme «traditionnel» par l'utilisation de sacoches au lieu des porte-bagages.