1/4 La laine des moutons doit être enlevée au moins une fois par an. (photo d'archives) Photo: Keystone

Johannes Hillig

L'entreprise Swisswool à Buchs (Saint-Gall) déborde de laine et enregistre des stocks de 400 tonnes! Mais on ne peut pas en avoir plus. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les éleveurs de moutons en Suisse. «Swisswool est la seule entreprise qui réceptionne de la laine à grande échelle et qui la paie en espèces», a expliqué Matthias Rüesch, directeur de l'association saint-galloise des éleveurs de moutons, à la SRF.

Les énormes stocks de Swisswool tombent mal, car nous arrivons dans la période où de nombreux éleveurs doivent tondre leurs moutons. Il faut le faire au moins une fois par an pour le bien-être des bêtes mais la tonte ne rapporte pas beaucoup d'argent aux agriculteurs. Remettre la laine à Swisswool est donc une excellente opportunité pour eux: c'est simple, rapide et peu coûteux.

La laine à la poubelle

Mais cette année, les entrepôts sont pleins à craquer et les éleveurs ne savent plus vers qui se tourner. Selon la SRF, il y aurait des stocks de 80 tonnes de laine et la plus grande partie devrait finir à la poubelle. Car stocker la laine jusqu'à ce que Swisswool puisse la reprendre entraîne des coûts.

Le directeur de Swisswool, Friedrich Baur, déplore la situation actuelle. «Nous aimerions organiser les collectes de laine comme nous l'avons fait ces 14 dernières années.» Hélas, c'est impossible, car la laine est trop peu demandée, d'où cet embouteillage dans les stocks. Mais qui sait, peut-être que d'ici l'automne, les éleveurs pourront à nouveau donner de la laine.