Un troupeau vaudois de brebis à nouveau attaqué par le loup

Le troupeau de Lucien Kaenel a été attaqué pour la deuxième fois par le loup à Valeyres-sous-Rances. Photo: keystone-sda.ch

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Le troupeau de brebis de l'éleveur vaudois de Valeyres-sous-Rances a subi une nouvelle attaque de loup. Après avoir perdu dix bêtes il y a dix jours – la plus grosse attaque de l'année, deux nouvelles brebis ont été tuées dans le même enclos dans la nuit de jeudi à vendredi, relate «20 minutes».

Pourtant, Lucien Kaenel avait déjà renforcé la clôture électrifiée après la première attaque, mais cela n'a pas suffi. Il raconte au quotidien qu'un piège photo avait été installé pour surveiller ses bêtes. Durant la nuit, observant de l'agitation dans le troupeau, le garde faune s'est précipité dans le parc: «C'est lui qui a fait partir le loup quand il est arrivé sur place», confie l'éleveur.

Plusieurs individus

Malgré les mesures prises, le loup a pénétré dans l'enclos sans toucher le fil électrifié. La Direction générale de l’environnement a confirmé à «20 minutes» qu'il s'agissait bien d'une attaque de loup, probablement de plusieurs individus. D'ici à quatre semaines, les résultats des analyses ADN devraient permettre de déterminer l'identité des responsables.

Il y a une semaine, «24 heures» indiquait qu'une surveillance humaine avait été mise en place pour trois nuits à la demande de l'État. Mais seulement 24 heures après le premier carnage, deux prédateurs avaient été aperçus près du pâturage.

Selon les derniers recensements du Canton, il y aurait au moins 29 loups sur l'ensemble du territoire. Ils seraient repartis en deux meutes vaudoises: Mont Tendre et Marchairuz, et trois meutes transfrontalières: Risoud, Jougne-Suchet et Haute-Valserine. S'y ajoutent quelques individus isolés (Plateau et Alpes).