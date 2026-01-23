Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Une victime de 15 ans s'est réveillée après 22 jours de coma
Les victimes du terrible incendie de Crans-Montana reprennent peu à peu conscience. Nombre d'entre elles sont encore grièvement blessées et doivent se battre pour survivre. Mais chaque petit progrès leur redonne espoir, ainsi qu'à leurs familles.
Elsa R.*, une jeune Italienne de 15 ans, s'est réveillée après 22 jours de coma artificiel. Selon le Corriere della Sera, elle souffrait de brûlures sur plus de 60 % de son corps. Une troisième opération de l'intestin est prévue, car ses intestins ne fonctionnent toujours pas correctement, a déclaré son père au journal.
Vague de soutien
L'adolescente de 15 ans, hospitalisée à Zurich, se bat pour survivre. Son pronostic reste incertain. Mais lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a reconnu ses parents. «Pour sa mère et moi, ce fut un moment bouleversant. Inimaginable», a confié le père au Corriere della Sera.
Les camarades de classe d'Elsa ont également été très touchés par cette nouvelle encourageante. Ils lui ont témoigné leur soutien sur les réseaux sociaux: «Ne perds pas espoir.» Mais le chemin est encore long, souligne le père d'Elsa: «C'est une étape importante, mais le parcours sera long et difficile, et elle en prend de plus en plus conscience.»
Minute de silence du Grand Conseil genevois
En ouverture de la première session de l'année, le Grand Conseil genevois a observé jeudi soir une minute de silence en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. Le geste visait aussi à marquer sa reconnaissance pour les secouristes.
«Au nom du Grand Conseil, je présente nos condoléances émues et notre vive sympathie aux victimes et aux familles touchées par l'incendie survenu le 1er janvier», a déclaré sa présidente Ana Roch. Et de relever «l'élan de sympathie» qui «a largement dépassé les frontières cantonales valaisannes, avec des actes de solidarité concrets dans toute l'Europe.»
Ana Roch a salué «l'engagement des services de secours, mais aussi l'intervention des jeunes qui se trouvaient sur place et qui n'ont écouté que leur courage pour venir en aide aux personnes en difficulté.» Remerciant également les soignants pour leur implication «dès les premiers instants», elle a relevé que «ce type de blessures va demander un accompagnement de longue durée.»
Source: ATS
Jessica Moretti a été auditionnée durant toute la journée
Les propriétaires du bar «Le Constellation» à Crans-Montana ont passé leur journée de mercredi dans les bureaux du Ministère public valaisan à Sierre. Un jour après son mari, c'est Jessica Moretti qui a été entendue sur les faits.
Durant près de 10h45, soit jusqu'à 19h15, l'épouse de Jacques Moretti s'est retrouvée sous le feu des questions du Ministère public, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Pour la première fois en qualité de prévenue, Jessica Moretti a dû donner sa version sur le déroulé de cette nuit tragique. Comme la veille alors qu'ils étaient une quarantaine, environ 30 avocats de victimes suisses ou étrangères ont assisté à l'interrogatoire qui est mené par le pool de procureures en charge de l'affaire.
D'autres audiences prévues
Jessica Moretti était arrivée vers 08h30, à pied, en compagnie de ses défenseurs, Mes Yaël Hayat et Nicola Meier, a constaté un photographe de Keystone-ATS. Son mari avait gagné le Ministère public aux alentours de 08h05, en fourgon pénitentiaire depuis la prison des Iles à Sion.
Au terme de la journée d'audience, ni la ressortissante française, ni ses avocats, ni l'une des membres du pool de procureures en charge de l'affaire n'ont pris la parole devant le parterre de journalistes et de photographes présents au pied des escaliers du MP.
D'autres audiences concernant les époux Moretti sont prévues à une date qui n'a pas pour l'heure pas été communiquée. «Je veux pouvoir poser toutes mes questions, afin de donner des réponses aux interrogations que mes clients m’ont posées», a souligné, au terme de l'audition, Me Romain Jordan, avocat conseil dans cette affaire. «Il reste beaucoup de points à traiter», a-t-il déclaré à Keystone-ATS.
«Audience insuffisamment sereine»
Pour l'avocat genevois, «d’autres responsabilités doivent être élucidées rapidement au stade de la mise en prévention. C’est aussi dans l’intérêt de l’enquête que toutes les personnes soient sur le banc des prévenus, y compris pour qu’elles puissent aussi se défendre.» De son côté, l'avocat vaudois Gilles-Antoine Hofstetter a parlé «d'une audience un peu crispante, insuffisamment sereine. J'espère qu'à l'avenir que les échanges seront plus cordiaux et constructifs.»
Jacques Moretti dans l'attente
Placé en détention provisoire depuis le 9 janvier à la suite de sa première audition par le MP, Jacques Moretti espère, de son côté, quitter la prison des Iles à Sion, cette semaine. Une demande en ce sens a été formulée au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais, en début de semaine.
Sa décision sera connue rapidement. Le ressortissant corse souhaite bénéficier, comme son épouse, de mesures de substitution à la détention provisoire, moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200'000 francs. Selon un bilan toujours provisoire, l'incendie du bar «Le Constellation» a fait 40 morts et 116 blessés.
«Je ne suis pas responsable, ce n’est pas ma faute. J’ai fait tout ce qui était nécessaire»
Jacques Moretti aurait rejeté toute responsabilité après l’incendie qui a ravagé son bar «Le Constellation». «Je ne suis pas responsable, ce n’est pas ma faute. J’ai fait tout ce qui était nécessaire en matière de sécurité», aurait-il affirmé à l’issue de près de dix heures d’interrogatoire, selon le «Corriere della Sera», qui cite des avocats de victimes.
Il renvoie les négligences à d’autres acteurs. «Je n’aurais pas pu imaginer cela… tous les contrôles effectués se sont déroulés sans problème», aurait-il déclaré, mettant en cause la commune. Le «spectacle» de bougies serait, selon lui, le fait de ses employés: «Ce sont eux qui ont fait cela, ce n’était pas mon initiative, mais je ne l’ai jamais interdit non plus.» Il attribue également à des tiers la responsabilité des portes bloquées ou verrouillées.
Il est aussi revenu sur la chaise qui bloquait la sortie de secours. Selon lui, ce serait un client qui l'aurait placée là la veille.
«Nous sommes aussi victimes»
Une autre déclaration a suscité de vives réactions: «Nous sommes aussi victimes de ce qui s’est passé», a-t-il dit, tout en précisant que lui et son épouse ne le sont «pas au même titre que les morts et les blessés».
Parallèlement, les juges se penchent sur la situation financière du couple. Au 31 décembre, le compte UBS de Jacques Moretti ne contenait que 493 francs, tandis que la maison familiale est grevée d’hypothèques dépassant 1,34 million de francs. Selon le quotidien italien, la caution de 200'000 francs pour Jessica Moretti aurait déjà été versée. Une décision pourrait intervenir dès aujourd’hui.
Manquements au «Constellation»: les autorités alertées depuis des années
Quinze jours après la conférence de presse du 6 janvier de la commune de Crans-Montana, de nouveaux éléments permettent de mieux comprendre les contrôles menés par le préposé à la sécurité au bar «Le Constellation». Les autorités étaient informées de plusieurs manquements imputés au gérant depuis 2018.
Le bar «Le Constellation» a bien fait l’objet de trois contrôles, en 2016, 2018 et 2019. «Toutefois, seule la véranda a été vérifiée en 2016 (ndlr: par l’ancienne commune de Chermignon)», précise la RTS mardi soir dans l’émission Forum.
Jacques Moretti a été entendu toute la journée sur le drame de Crans-Montana
Les propriétaires français du bar incendié la nuit du Nouvel An à Crans-Montana ont été de nouveau auditionnés mardi par le Ministère public du canton du Valais. Leur interrogatoire aura duré toute la journée.
Jacques et Jessica Moretti sont arrivés séparément, lui en fourgon pénitentiaire et elle au côté de ses deux avocats au siège du ministère public à Sion.
Arrivés à 8h30, les époux soupçonnés «d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence» après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés ont été entendus jusqu'en toute fin d'après-midi en présence de leurs mandants et d'une trentaine d'avocats des victimes.
Un jour chacun
Il s'est agi de leur deuxième audition depuis l'ouverture d'une instruction pénale à leur encontre, la première vécue en qualité de prévenus. Formellement, c'est Jacques Moretti qui a été interrogé, mardi, notamment par plusieurs des procureures en charge de l'affaire. Demain, mercredi, ce sera au tour de son épouse de se retrouver sous le feu des questions.
A contrario de son premier interrogatoire où il avait été interrogé sur sa situation personnelle, Jacques Moretti a dû, cette fois-ci, répondre à des questions liées à l'incendie du bar «Le Constellation».
Alors que Jessica Moretti reste libre sous mesures de contrainte, son mari a été placé en détention provisoire le 9 janvier. Il espère pouvoir bénéficier du même statut, moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200'000 francs. Cette décision doit revenir au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais qui n'a pas encore tranché la question.
Source: ATS
L'Hôpital du Valais décide de reporter des opérations non-urgentes
Le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) a décidé de reporter certaines opérations non urgentes, bien que programmées. En cause, une surcharge de ses services.
«La tendance à la hausse de l’occupation de ses lits s’est poursuivie ces derniers jours et le CHVR a atteint sa pleine capacité sur plusieurs de ses sites hospitaliers», souligne-t-il, dans un communiqué diffusé mardi.
«Fonctionner à flux tendu»
La surcharge actuelle semble principalement due à la persistance des maladies hivernales et à manque de solutions de placement disponibles en aval, notamment dans les EMS, avec des patients qui occupent des lits d’attente à l’hôpital.
L’institution dit «fonctionner à flux tendu depuis quelques semaines et si des opérations ont dû être reportées en début d’année pour prendre en charge les blessés du drame de Crans-Montana, leur présence ne pèse plus aujourd’hui de manière significative sur l'activité de l'hôpital.» Cette situation a déjà contraint le CHVR à reporter certaines opérations non urgentes et cette mesure pourrait se prolonger durant plusieurs prochaines semaines.
Source: ATS
Jacques et Jessica Moretti sont auditionnés à Sion aujourd'hui
Les propriétaires du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana ont de nouveau été auditionnés mardi par la justice du canton du Valais. Jacques et Jessica Moretti sont arrivés séparément, lui en fourgon pénitentiaire et elle aux côtés de ses avocats au siège du ministère public de Sion, la capitale du canton.
Arrivés à 8H30 (7h30 GMT), les époux soupçonnés d'«homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence» après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés doivent être entendus pendant deux jours par les enquêteurs. Il s'agit de leur deuxième audition depuis l'ouverture d'une instruction pénale à leur encontre.
«Il faut qu'on avance»
«Vont-ils pleinement répondre aux questions? Vont-ils pleinement collaborer? On l'espère, en tout cas pour les familles», a commenté avant l'audience Romain Jordan, avocat de plusieurs familles de victimes. «Pour les familles, on ne peut pas perdre plus de temps, il faut qu'on avance», a-t-il ajouté.
Alors que Jessica Moretti reste libre sous mesures de contrainte, son mari a été placé en détention provisoire le 9 janvier, mais il pourrait être libéré moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200'000 francs suisses (environ 215'000 euros).
Selon plusieurs médias français et suisses, les garanties pour cette caution ont été déposées devant le Tribunal des mesures de contrainte, qui devra statuer sur une éventuelle remise en liberté à une date inconnue. «On verra ce que le tribunal des mesures de contrainte décide finalement», a commenté sans plus de détails Me Jordan, alors que les avocats de la défense se sont refusés à tout commentaire avant l'audience.
Source: AFP
Jacques Moretti a réuni les 200'000 francs exigés pour sa libération de prison
Jacques Moretti, copropriétaire du bar «Constellation» à Crans-Montana, a réuni les 200'000 francs nécessaires à sa libération de prison, rapporte franceinfo ce lundi 19 janvier. Incarcéré depuis dix jours, il est soupçonné avec son épouse Jessica Moretti d'«homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence» après le drame de la nuit du Nouvel An, qui a coûté la vie à 40 personnes.
Son avocat confirme que la somme réclamée par la justice suisse, indispensable à sa remise en liberté conditionnelle, a été collectée. Un proche du couple s'est porté garant et a également avancé 200'000 francs pour éviter l'incarcération de Jessica Moretti, détaille le média français.
Par ailleurs, le couple sera entendu dès mardi matin par la justice. Cette convocation, qui intervient plus tôt que prévu, marque une nouvelle étape dans l'enquête. L'avocat de Jacques Moretti assure à franceinfo que c'est une question de jours avant que son client ne soit libéré.
Source: franceinfo
Vaud active une ligne téléphonique pour les victimes
Le canton de Vaud, qui a été durement touché par le drame de Crans-Montana, met à disposition un numéro dédié aux victimes pour leur assurer un soutien dans les prochains mois et à plus long terme. Un groupe d'action est en outre chargé de coordonner les actions des différents services de l'Etat sur ce dossier.
Après les premières prises en charge d'urgence, les victimes et leurs proches doivent pouvoir bénéficier de toute l'aide possible, explique lundi l'Etat de Vaud dans un communiqué. Les équipes du Centre LAVI ont ainsi été renforcées en conséquence.
Ces centres peuvent fournir des conseils et des aides financières pour le soutien psychologique, le soutien juridique ou encore pour les frais de transport et d'hébergement, en Suisse ou à l'étranger. Les personnes concernées par le drame et résidant dans le canton sont invitées à composer le numéro 021 631 03 95.
Les personnes affectées par ce drame de manière moins directe sont invitées à se tourner vers leur médecin traitant en cas de besoin. La centrale téléphonique des médecins de garde est toujours à disposition, comme les numéros de soutien gratuits (143 pour les adultes et 147 pour les plus jeunes), rappelle le communiqué.
Par ailleurs, le canton a mis sur pied un groupe d'action afin de coordonner les mesures de tous les acteurs publics et parapublics impliqués dans le suivi des victimes. Cette entité, présidée par la Direction générale de la cohésion sociale, a notamment pour mission de veiller à l'équité et à l'accompagnement à long terme des victimes et des familles.
Source: ATS
«Les émotions ne se résolvent pas par la diffamation»
Les avocats de Jacques et Jessica Moretti, gérants du bar «Le Constellation», sortent du silence. Dimanche, à l'occasion d'un exercice de communication savamment organisé et réservé à certains médias, les trois conseils de la défense ont convié quelques journalistes dans leur étude à Genève pour réfuter plusieurs informations relayées dans les médias au sujet de leurs clients.
Ceux-ci ont affirmé que les époux propriétaires souffraient eux aussi «profondément» et ont répondu à certaines accusations qui visent le couple.
Leurs déclarations, diffusées entre autres sur BFMTV, dénoncent la manière dont l’affaire est traitée publiquement. «Les émotions ne se résolvent pas par la diffamation», martèlent les avocats. Celle de Jessica Moretti dit comprendre la «soif de vengeance initiale», tout en espérant qu’«elle s’apaisera progressivement, afin que l’émotion laisse place à la raison et que l’enquête puisse se dérouler.»
«A terme, la vérité devra émerger»
Selon elle, «le temps est aujourd’hui à l’analyse, à l’examen minutieux des faits et à l’identification d’éventuelles erreurs. Mais, à terme, la vérité devra émerger.» De son côté, Patrick Michod, avocat de Jacques Moretti, insiste sur la complexité du dossier: «Dans une enquête aussi sensible et complexe, on ne peut pas instruire l’affaire sur la place publique. Beaucoup de choses fausses ont été dites».
Les avocats décrivent un couple très éprouvé. «Ils ressentent une immense responsabilité et sont évidemment en deuil», assurent-ils.
Le 9 janvier, Jacques et Jessica Moretti ont été entendus par le ministère public à Sion. Une procédure pénale est en cours pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. À l’issue des auditions, Jessica Moretti a été remise en liberté, tandis que Jacques Moretti a été placé en détention provisoire.