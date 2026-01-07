Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Une instruction pénale a été ouverte le 2 janvier au soir à l’encontre les deux gérants du bar. Ceux-ci sont prévenus d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.
Les 40 victimes, dont 20 mineurs, ont été formellement identifiées et rendues à leur famille. De même que les 116 blessés.
La commune de Crans-Montana admet ce mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
Les gérants du «Constellation» seront bien entendus ce vendredi comme prévenus
Les propriétaires du bar «Le Constellation» de Crans-Montana seront entendus par la justice valaisanne, vendredi matin à Sion. Il s’agira de leur première audition en tant que prévenus de l’incendie du réveillon. Le canton de Vaud veut pour sa part interdire les engins pyrotechniques dans les lieux de restauration et de divertissement.
Contactée jeudi par Keystone-ATS, la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud précise qu’il ne s’agit pas de la première audition des deux époux Jacques et Jessica Moretti, à la suite du drame du 1er janvier. «Mais, en effet, pour la première fois, ils seront entendus comme prévenus.»
Depuis les premières heures du drame, «des dizaines d’auditions» ont déjà été menées par la Police cantonale valaisanne et/ou le Ministère public, précise Beatrice Pilloud. Concernant le statut de partie civile demandé dans cette affaire par la commune de Crans-Montana, le Ministère public valaisan n'a pas encore tranché la question.
Source: ATS
Collecte de fonds frauduleuse: une plainte a été déposée dans le canton de Vaud
La Suisse est en deuil après l'incendie à Crans-Montana, mais la solidarité s'est rapidement mise en place: beaucoup souhaitent apporter une aide financière aux personnes touchées.
En cherchant sur Internet, on tombe rapidement sur de nombreux appels aux dons. Notamment sur la plateforme de financement participatif GoFundMe. La police cantonale vaudoise met toutefois en garde sur Instagram: les personnes souhaitant faire un don doivent être vigilantes face à ce type d'initiatives privées. En effet, la police a déjà découvert plusieurs collectes de fonds frauduleuses sur des plateformes connues, dont GoFundMe, comme l'indique la vidéo de «eCop Francois».
Une plainte a déjà été déposée par une famille concernée auprès de la police cantonale vaudoise. Selon cette plainte, un utilisateur aurait volé des photos d'un membre décédé de la famille et les aurait utilisées pour demander des dons. Le policier demande aux proches de signaler toute autre collecte de dons frauduleuse et de porter plainte «s'ils en ont la force».
À ce jour, aucune somme n'a été versée pour la plupart des appels aux dons lancés pour Crans-Montana sur GoFundMe. Certains des 35 appels aux dons semblent en effet suspects.
Les victimes de l'incendie ne recevront pas de factures
Les victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS) et leurs proches ne devraient pour l'instant recevoir aucune facture pour les secours et les traitements. Les hôpitaux et les services de secours ont été invités à respecter cette consigne.
En principe, personne ne doit pour l'instant envoyer de facture aux victimes ou à leurs proches, a indiqué jeudi Gaby Szöllösy, secrétaire générale de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), à la radio-télévision alémanique SRF.
Les hôpitaux valaisans ont été invités à adresser leurs factures à l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), selon SRF. Une aide d'urgence peut également être demandée par le biais de l'aide aux victimes. Les personnes concernées doivent s'adresser au centre de consultation compétent de leur canton de résidence. Elles y recevront des conseils et une aide financière. Les victimes étrangères peuvent aussi bénéficier de cette aide.
Source: ATS
L'Italie ouvre une enquête pour incendie et homicide involontaire
Le parquet de Rome a ouvert une enquête pour incendie et homicide involontaire à la suite de l'incendie de Crans-Montana, ont rapporté jeudi les agences de presse italiennes. Six ressortissants transalpins figurent parmi les 40 victimes du drame.
Les procureurs de la ville éternelle sont compétents en règle générale pour les affaires impliquant des Italiens à l'étranger. Selon l'agence ansa, le ministère italien des Affaires étrangères a envoyé à la cour d'appel de Rome une communication relative aux événements survenus dans le bar «Le Constellation» durant la nuit du Nouvel An.
Les enquêteurs font preuve d'une discrétion maximale et délégueront l'enquête aux forces de l'ordre, précise l'ansa.
Source: ATS
La justice belge ouvre un dossier judiciaire
Le parquet du Brabant wallon, en Belgique, a ouvert un dossier judiciaire dans le cadre de l'incendie survenu le 1er janvier à Crans-Montana. C'est ce qu'a indiqué jeudi le procureur du Roi Marc Rézette à l'agence Belga.
«Suite à l'incendie tragique survenu à Crans-Montana, le parquet du Brabant wallon a ouvert un dossier en concertation avec le parquet fédéral. Cette initiative a pour unique objectif de faciliter l'intervention du service d'accueil des victimes de la Maison de Justice de Nivelles dans l'organisation des contacts entre les victimes et les familles de victimes résidant dans le Brabant wallon et les autorités suisses», a précisé le procureur brabançon à Belga.
Une élève belge parmi les victimes
En ce qui concerne l'enquête pénale, le parquet du Brabant wallon dit aussi se tenir à la disposition des autorités judiciaires et policières suisses pour faire exécuter des devoirs d'enquête dans le Brabant wallon, notamment en recueillant si nécessaire des auditions de témoins. «Cette coopération judiciaire internationale interviendra sur base des canaux de collaborations policières et judiciaires», conclut Marc Rézette.
Une élève belge de sixième secondaire a perdu la vie dans l'incendie survenu à Crans-Montana.
Source: ATS
Le président du Conseil de la magistrature valaisanne se récuse
Après la tragédie de Crans-Montana, Basile Couchepin, président du Conseil de la magistrature valaisanne, se récuse dans cette affaire, a-t-il révélé au «Tagesanzeiger». Depuis l'été dernier, Basile Couchepin préside le Conseil qui supervise les tribunaux cantonaux et le ministère public.
Selon «Tagesanzeiger», un policier valaisan a transmis aux personnes concernées par l'incendie de Crans-Montana une liste de trois avocats destinée à faciliter le suivi et la coordination des plaintes. La liste provenait du ministère public, ce qui pouvait donner l'impression qu'il souhaitait influencer le choix des avocats des victimes, rapporte le journal. La procureure générale Pilloud a depuis retiré la liste et qualifié son envoi d'erreur.
Le nom de Bâle Couchepin figurait également sur la liste. «Je n'ai jamais été informé», a-t-il déclaré au «Tagesanzeiger». Il en tire désormais les conséquences. «Je pense qu'il faut faire preuve de grandeur dans de tels moments. Et mon objectif en tant que président du Conseil de la magistrature est évidemment de garantir le bon fonctionnement de l'institution. Dans ces circonstances et afin d'éviter toute apparence de partialité, j'ai décidé de me récuser pour toutes les questions concernant la conduite de cette procédure par le ministère public.»
Le canton de Vaud bannit les engins pyrotechniques des établissements publics
A la suite du drame de Crans-Montana, le Conseil d'Etat vaudois prend des mesures pour renforcer la sécurité dans les établissements publics. L'usage d'engins pyrotechniques à l'intérieur sera interdit. Les contrôles des normes incendie seront renforcés.
Le gouvernement annonce jeudi «différentes mesures urgentes afin de vérifier et garantir la sécurité de quelque 4000 établissements de restauration et de divertissement en lien avec les normes incendie», indique-t-il dans un communiqué. «Le but est de rassurer la population et répondre aux nombreuses interrogations qui ont émergé depuis le 1er janvier» et le drame de Crans-Montana.
«Un courrier sera envoyé aux communes pour leur rappeler les ressources à disposition afin de les appuyer dans leur qualité d'autorité de surveillance», écrit le gouvernement.
Soucieux de se doter d'un cadre légal clair et solide, le Conseil d'Etat souhaite également mener une analyse approfondie des réglementations cantonales en vigueur, ajoute-t-il.
Les propriétaires du «Constellation» seront à nouveau auditionnés vendredi
Jacques et Jessica Moretti, propriétaires du bar «Le Constellation», doivent être auditionnés à nouveau vendredi matin. Soupçonnés d'«homicide par négligence», de «lésions corporelles par négligence» et d'«incendie par négligence», ils restent en liberté. Selon BFMTV, ces nouvelles auditions porteront sur leur «situation personnelle» et non sur les faits.
Ce jeudi 8 janvier après-midi, une serveuse ayant survécu à l’incendie sera entendue par les enquêteurs. Les avocats des victimes et leurs familles participent également à ces démarches. Maître Sébastien Fanti, représentant plusieurs familles, a déclaré à BFMTV espérer un «placement en détention préventive des deux propriétaires».
Mardi, le couple s’était exprimé, se disant «dévasté et envahi par le chagrin». Ils ont promis leur «entière collaboration» avec les autorités et affirmé qu’ils ne chercheraient «d’aucune façon à (se) dérober» à l’enquête.
Un avocat des familles veut porter plainte au civil contre la Commune de Crans-Montana
L'avocat genevois Romain Jordan représente plus de vingt familles de victimes. Selon la SRF, il entend désormais déposer une action en responsabilité civile contre la Commune de Crans-Montana.
«Nous avons déjà entamé les démarches pour engager une action en responsabilité civile contre l'Etat. Nous préparerons une plainte au civil et évaluerons le montant des dommages en temps voulu», a confirmé Jordan lors d'une interview télévisée.
Il suppose que la Commune devra prendre en charge une grande partie des coûts engendrés par l'incendie du bar. Pour lui, la responsabilité de la Commune est indéniable.
Mais quel est le montant du coût? «Le total des frais et dommages s’élèvera à plusieurs centaines de millions de francs suisses», a déclaré à SRF Martin Hablützel, avocat spécialisé en responsabilité civile et en droit des assurances. Il a notamment cité les frais médicaux et de réadaptation, les coûts liés aux soins infirmiers et à l’aide à domicile, ainsi que l’indemnisation du préjudice moral.
Le nombre de blessés de Crans-Montana soignés en Suisse diminue
Le nombre de blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana soignés en Suisse tend à se réduire légèrement. Ils sont toutefois encore 28 à se trouver en Valais ou dans les hôpitaux universitaires de Genève, Lausanne et de Zurich.
Source: ATS
L'Italie rend hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana
L'Italie a rendu un hommage national aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Mercredi matin, une minute de silence a été observée dans toutes les écoles du pays, tandis que la ville de Milan a décrété une journée de deuil communal, avec des drapeaux en berne sur les bâtiments publics.
Le ministre de l'éducation Giuseppe Valditara s'est rendu dans un lycée artistique de Milan fréquenté par l'une des victimes, saluant un moment de recueillement marqué par une vive émotion .«Aujourd'hui est un jour de deuil, de proximité avec les parents, les amis des jeunes qui sont morts», a ajouté le ministre. Giuseppe Valditara a également eu une pensée pour tous les blessés et leurs familles, ainsi que pour «les jeunes gens qui ont perdu un ami, quelque chose de dramatique».
Plusieurs cérémonies funéraires se sont tenues dans des lieux emblématiques à Milan, Rome et Bologne, en présence de représentants des autorités locales, régionales et nationales. Six Italiens figurent parmi les 40 personnes qui ont perdu la vie dans l'incendie de Crans-Montana. Douze ressortissants transalpins, dont deux possédant une double nationalité (France/Italie et Italie/Philippines) comptent par ailleurs au nombre des blessés.
Non, aucun journaliste en blouse blanche n'a tenté de s'introduire à l'hôpital ces derniers jours
Une fausse accusation a enflammé les réseaux sociaux après une interview du directeur général de l’Hôpital du Valais, Eric Bonvin, publiée le 4 janvier 2026. Il évoquait des journalistes en blouses blanches tentant d’approcher les victimes du drame de Crans-Montana. Mais l’hôpital a rectifié le tir le 6 janvier: ces faits remontent en réalité à l’accident de Sierre en 2012. «Il n’y a pas eu d’usurpation d’identité ni de comportement déplacé ces derniers jours», précise le communiqué. Un «malentendu» est donc à l'origine de l'histoire des «journalistes en blouses blanches».
Cette confusion, due à une transcription ambiguë, a alimenté un media bashing injustifié. «Les journalistes, pour l'essentiel, travaillent dans un cadre éthique rigoureux», rappelle l'expert Jean-Philippe Ceppi. Pourtant, cette fausse information a terni l’image d’une profession «systématiquement attaquée». Blick souligne que l’Hôpital du Valais a salué le «respect mutuel» entre institution et médias, rétablissant les faits dans un climat tendu après la tragédie du bar «Le Constellation».