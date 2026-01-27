DE
FR

Hospitalisées depuis le 1er janvier
Prisonnières des flammes, ses deux filles ont failli mourir à Crans-Montana

Il y a 26 jours, la vie de Leila Micheloud de Réchy VS a dramatiquement basculé : ses filles Farah (20 ans) et Meissa (18 ans) ont été grièvement blessées lors de l'enfer de Crans-Montana. La famille se bat pour obtenir la guérison - et la justice.
Publié: il y a 10 minutes
1/7
L'incendie de Crans-Montana a détruit la vie de Leila Micheloud et de sa famille.
Photo: Raphaël Dupain
RMS_Portrait_AUTOR_814.JPG
Blick_Portrait_2537.JPG
Martin Meul et Nicolas Lurati

Le soleil valaisan baigne doucement la maison de Leila Micheloud à Réchy (VS). Dans la vallée du Rhône, l’air a presque un parfum de printemps. Sur la terrasse, Leila Micheloud caresse son chat. Mais cette image paisible se fissure rapidement. «Lola est triste, Farah et Meissa lui manquent», confie-t-elle à Blick. 

Depuis 26 jours, plus rien n’est comme avant dans la vie de la famille Micheloud. Les deux filles aînées ont été grièvement blessées dans l’incendie du bar «Le Constellation». Farah, 20 ans, a été particulièrement touchée. Jusqu’à vendredi dernier, la jeune femme était à l’hôpital de Saint-Gall. Gravement brûlée, elle est désormais prise en charge dans une clinique spécialisée à Morges. Sa sœur cadette Meissa, 18 ans, est soignée à la clinique Suva de Sion (VS). «Le matin, nous rendons visite à Farah, l’après-midi, nous sommes chez Meissa et le soir, nous passons la soirée avec notre plus jeune fille, Naiel, 14 ans, précise Leila Micheloud. La catastrophe de Crans-Montana a complètement détruit ma famille!»

Une immense solidarité

Aussi éprouvante que soit cette période pour les Micheloud, il y a pourtant quelque chose de beau que Leila tient à souligner. «La solidarité dont nous avons été témoins est d’une ampleur incroyable.» Elle évoque les milliers de messages venus de toute la Suisse, le soutien de sa commune d’origine, Chalais (VS), qui a pris en charge les billets de train pour Saint-Gall, ainsi que l’hôpital saint-gallois lui-même, qui a fait «tout ce qui était possible pour nous et nos filles».

La grande solidarité dont elle et sa famille ont bénéficié donne un peu de reconfort à Leila Micheloud.
Photo: Raphaël Dupain

La Valaisanne remercie également les services sociaux de Saint-Gall. «Ils se sont occupés de notre hébergement, avec une grande générosité.» Cette compassion l’a souvent émue aux larmes. «Je ne pourrai jamais assez dire ce que cela représente pour moi.»

De graves traumatismes

Au-delà des lourdes blessures physiques – Farah a été brûlée au deuxième et au troisième degré sur tout le corps –, les deux jeunes femmes souffrent aussi de profonds traumatismes psychologiques. «Farah ne veut pas parler de ce qui s’est passé. Elle échange sur des sujets généraux, mais refuse d’aborder ce qu’elle a vécu pendant l’incendie, explique sa mère, avant d’ajouter: Elle n’a parlé qu’une seule fois de cette nuit, et ce qu’elle a raconté était d’une atrocité indescriptible.»

A lire aussi
Mathias Reynard détaille les aides débloquées par le Valais après le drame de Crans-Montana
Interview
Victimes de Crans-Montana
Mathias Reynard détaille les aides inédites débloquées par le Valais
Le Valais débloque 10 millions pour les victimes et prendra en charge les funérailles et rapatriements
Après Crans-Montana
Le Valais débloque 10 millions pour les victimes

Selon ces informations, Farah doit la vie à un ami. «Ils ont tenté de s’enfuir par une issue, mais la porte était fermée, raconte Leila Micheloud. Prisonnière des flammes et de la fumée, ma fille était convaincue qu’elle allait mourir.» Son ami est toutefois parvenu à défoncer la porte en plexiglas. Il a tiré Farah hors du bâtiment par les cheveux. C’est ce qui l’a sauvée.»

Près d’un mois après la tragédie, Farah refuse toujours d’évoquer les faits. «Elle ne regarde pas les informations, elle s’isole complètement. J’ai peur que les images du bar la poursuivent toute sa vie», confie sa mère.

Des séquelles psychologiques

Comme sa sœur, Meissa, la cadette, doit elle aussi faire face aux traumatismes qu’elle a vécus. «Elle est, comme Farah, en état de choc. Mes deux filles ont un suivi psychologique», explique Leila Micheloud. A cela s’ajoutent les séquelles des brûlures pour Meissa. «Le chemin sera encore terriblement long pour toutes les deux.»

Elle demande que tous les responsables soient tenus de rendre des comptes.
Photo: Raphaël Dupain

Naiel, la benjamine de la famille, est elle aussi profondément marquée. «Elle doit vivre avec le fait que ses deux sœurs sont passées tout près de la mort. Elle se trouve également dans une sorte d’état de choc», explique Leila Micheloud.

Rien n’est donc normal dans la maison Micheloud. «Je dois reconstruire ma famille à partir de zéro, les vingt dernières années ont été englouties dans l’enfer de Crans-Montana», confie-t-elle. Elle décrit un quotidien extrêmement éprouvant, rythmé par les visites à l’hôpital et les thérapies. «Cela laisse très peu de place à une projection normale dans l’avenir», répond-elle lorsqu’on lui demande comment la suite s’annonce.

«Je veux que justice soit faite»

A cette incertitude s’ajoute une profonde colère envers les responsables. «Je veux que tous ceux qui portent une responsabilité dans cette tragédie paient», affirme-t-elle avec fermeté. Pour elle, le couple Moretti, exploitant du bar, en fait évidemment partie. Mais selon elle, la commune de Crans-Montana doit elle aussi répondre de ses actes. «Elle est également responsable de cette catastrophe.»

Leila Micheloud a encore confiance dans la justice valaisanne. «Pour l’instant, nous la laissons travailler, même si la nomination d’un procureur extraordinaire serait sans doute une bonne idée.» Mais si cette confiance devait s’éroder, elle se dit prête à se battre. «Je veux que justice soit faite, à tout prix», conclut Leila Micheloud.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Articles les plus lus
    Articles les plus lus