«Le contrôle des matériaux et d'une mousse comme celle-ci fait partie évidemment de la base d'un contrôle», affirme Stéphane Ganzer, qui se dit «plus que choqué»

Le conseiller d'Etat valaisan Stéphane Ganzer s'est dit choqué par les manquements dans les contrôles reconnus mardi par la commune de Crans-Montana.

Questionné dans l'émission Forum de la RTS sur le fait qu'aucune inspection périodique n'ait été effectuée depuis 2019 au bar le Constellation, alors qu'elles étaient censées être annuelles, le conseiller d'Etat en charge de la sécurité, des institutions et du sport s'est dit «plus que choqué et fâché par certaines choses» apprises «sur cette affaire». «Cette absence de contrôle en fait partie. La culture du risque pratiquée dans cet établissement me choque aussi», a-t-il souligné.

«Ces manquements ne doivent pas arriver dans un pays comme le nôtre où les normes sont précises, où la base légale est stricte. Et si l'ensemble des choses sont respectées, on n'a pas 40 morts à la fin», a-t-il ajouté.

Le contrôle de la mousse, «une base»

Alors que la commune s'est défendue en soulignant que le cahier des charges ne prévoit pas explicitement le contrôle des mousses, Stéphane Ganzer relève pour sa part qu'il existe dans l'ordonnance des checklists très complètes et claires. «Le contrôle des matériaux et d'une mousse comme celle-ci fait partie évidemment de la base d'un contrôle effectué dans un établissement.»

Interrogé sur les responsabilités du Canton dans les contrôles, le ministre a souligné que ce dernier intervient en soutien aux communes, lorsque celles-ci en font la demande. «Dans le cadre de ce bar, nous avons été nantis d'une situation, c'était lorsque la véranda a été mise à l'enquête. Nous avions demandé des correctifs qui avaient été faits.» Mais il n’y a pas eu de contrôle mené par le canton, ni de demande de soutien ou de défectuosités signalées, a-t-il précisé.

