Aujourd'hui dans le coma, le chef de bar dénonçait «beaucoup de manquements»

Gaëtan, 28 ans, était le chef de bar du «Constellation» depuis le 1er décembre dernier. Gravement brûlé la nuit de la Saint-Sylvestre, ce jeune Français se trouvait encore dans le coma en début de semaine. Après un bref passage au CHUV, il a finalement été pris en charge dans un hôpital de la région parisienne.



Dans un témoignage diffusé sur BFMTV, le père de Gaëtan a affirmé que son fils comptait démissionner une fois le Nouvel-An passé: «Il m'a dit 'papa je rentre, rien ne va. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais il y a beaucoup de manquements'.» Le jeune homme faisait apparemment référence à la présence de «très jeunes adolescents».

Gaëtan a été «brûlé sur une bonne partie du corps» et a inhalé des fumées lors de la tragédie, ce qui a par la suite entraîné des «complications pulmonaire», a précisé son père, qui s'est également dit en colère contre les gérants du «Constellation», Jacques et Jessica Moretti.«Mon fils, il avait des patrons. Ils se cachent où? Pas un appel, pas un 'comment va votre enfant'.»

Une cagnotte a été mise en ligne pour aider Gaëtan et sa famille.

Source: BFMTV