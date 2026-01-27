La mousse acoustique semblait se détacher du plafond peu avant l'incendie

Des vidéos prises par un ancien chef barman du «Constellation», montrent que quelques jours avant l'incendie, la mousse acoustique semblait se détacher du plafond.

​​​​La RTS​​​​ a diffusé ces images lundi soir dans son émission «Mise au point», que l'employé avait envoyées au gérant du bar, Jacques Moretti. On peut constater que le revêtement en mousse s'affaisse. Des queues de billard posées sur des tabourets ont été utilisées pour tenter de le recoller.

Dans des messages vocaux également obtenus par la RTS, Jacques Moretti donnait des instructions au gérant du bar.

Mauvaises conditions de travail

L'homme aurait commencé à travailler au «Constellation» début décembre. Peu après, il a voulu démissionner en raison des conditions de travail dans l'établissement et de la présence de mineurs. Craignant de ne pas être payé, il serait resté travailler pendant les fêtes, a déclaré son père à la RTS.

Il a été grièvement brûlé dans l'incendie. Il est actuellement soigné en France.