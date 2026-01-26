L’Italie durcit le ton face à la Suisse pour une équipe conjointe d’enquêteurs

Le gouvernement italien a exigé lundi la mise en place d'une équipe conjointe d'enquêteurs dans l'affaire de l'incendie du bar de Crans-Montana en Suisse, la nuit du nouvel an, qui a coûté la vie à 40 personnes, dont 6 Italiens.

Tant que cette condition ne sera pas remplie, Rome a prévenu que son ambassadeur en Suisse, rappelé samedi en signe de protestation contre la libération sous caution du propriétaire français du bar, ne reprendrait pas ses fonctions sur place.

La Première ministre Giorgia Meloni a reçu lundi l'ambassadeur Lorenzo Cornado, a indiqué le gouvernement italien. «Il a été décidé de subordonner le retour de l'ambassadeur en Suisse à la mise en place d'une coopération entre les autorités judiciaires des deux Etats et à la création immédiate d'une équipe d'enquête conjointe», indique le gouvernement dans un communiqué.

Au total, six jeunes Italiens ont péri dans l'incendie du bar «Le Constellation».

Source: AFP