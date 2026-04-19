Nicolas Féraud aurait menti à la justice

Le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, aurait affirmé devant le parquet de Sion que la commune avait pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux contrôles légaux. Des documents consultés par le Tagesanzeiger contredisent cette version. Selon ces documents, il était clair depuis des années que les ressources nécessaires à la réalisation complète des inspections requises faisaient défaut.

Dès août 2018, le responsable de la sécurité de l'époque aurait averti dans un rapport: «Malheureusement, il m'est impossible de tout faire.» Il exigeait soit un renforcement des effectifs, soit la reconnaissance de l'impossibilité de respecter les normes de sécurité incendie. Bien qu'un poste à temps partiel à 40% ait été créé, l'employé se serait révélé incompétent et aurait rapidement été licencié. Des centaines d'inspections n'auraient pas été réalisées les années suivantes.

D'après un rapport de 2021 cité par le journal, Crans-Montana n'a consacré que 1,4% d'un poste équivalent temps plein à ce domaine. A titre de comparaison, la commune de Nendaz, plus petite, employait trois personnes et celle de Monthey, cinq. Aucun plan concret pour remédier à ce manque de contrôle n'aurait été élaboré.

Par ailleurs, un incident majeur se serait produit lundi. Il semblerait que la Municipalité n’ait pas transmis tous les documents nécessaires au parquet. Un avocat représentant les victimes a déclaré au journal «Tagesanzeiger» qu’il était «choqué» que les accusés décident eux-mêmes des documents à fournir.

Source: Tagesanzeiger