Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Nicolas Féraud aurait menti à la justice
Le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, aurait affirmé devant le parquet de Sion que la commune avait pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux contrôles légaux. Des documents consultés par le Tagesanzeiger contredisent cette version. Selon ces documents, il était clair depuis des années que les ressources nécessaires à la réalisation complète des inspections requises faisaient défaut.
Dès août 2018, le responsable de la sécurité de l'époque aurait averti dans un rapport: «Malheureusement, il m'est impossible de tout faire.» Il exigeait soit un renforcement des effectifs, soit la reconnaissance de l'impossibilité de respecter les normes de sécurité incendie. Bien qu'un poste à temps partiel à 40% ait été créé, l'employé se serait révélé incompétent et aurait rapidement été licencié. Des centaines d'inspections n'auraient pas été réalisées les années suivantes.
D'après un rapport de 2021 cité par le journal, Crans-Montana n'a consacré que 1,4% d'un poste équivalent temps plein à ce domaine. A titre de comparaison, la commune de Nendaz, plus petite, employait trois personnes et celle de Monthey, cinq. Aucun plan concret pour remédier à ce manque de contrôle n'aurait été élaboré.
Par ailleurs, un incident majeur se serait produit lundi. Il semblerait que la Municipalité n’ait pas transmis tous les documents nécessaires au parquet. Un avocat représentant les victimes a déclaré au journal «Tagesanzeiger» qu’il était «choqué» que les accusés décident eux-mêmes des documents à fournir.
Source: Tagesanzeiger
Le Ministère public ne nommera pas de procureur extraordinaire
Le bureau du Ministère public (MP) du canton du Valais a refusé de nommer un procureur extraordinaire dans l'affaire de Crans-Montana. La démarche de Me Garen Ucari, agissant pour la famille d'une victime du drame, n'a pas trouvé l'écho favorable souhaité.
Le 9 février 2026, Me Garen Ucari avait requis la désignation d’un ou de plusieurs procureurs extraordinaires hors du canton du Valais pour instruire de la cause. Le bureau du Ministère public, composé des chefs des offices régionaux, a rejeté cette demande par décision du 15 avril.
«Le drame de Crans-Montana est un événement extraordinaire, avec une composante internationale, un très important retentissement médiatique pour lequel la responsabilité pénale d’élus et d’employés de l’administration cantonale ou communale peut être mise en cause. Le cahier des charges de l’Office central prévoit que ce genre d’affaires lui soit attribué», a souligné le bureau dans sa décision communiqué à la presse, jeudi. «De plus, cet office a été renforcé avec des ressources humaines supplémentaires.»
Source: ATS
Nicolas Féraud soupçonné de connivence avec l'ancien chargé de sécurité de Crans-Montana
Lors de son audition ce mercredi 15 avril, Kevin Barras, ancien responsable politique du Service de sécurité de la commune de Crans-Montana, a déclaré avoir reçu la visite de Nicolas Féraud, à deux reprises à son domicile, révèle la RTS.
Pour rappel, les deux hommes sont inculpés dans l'affaire pour déterminer leur éventuelle part de responsabilité dans l'absence de contrôles de sécurité dans le bar «Le Constellation» depuis 2019.
D'après Kevin Barras, député-suppléant PLR au Grand Conseil valaisan, il s'agissait de visites de courtoisie et de soutien. Néanmoins, plusieurs avocats contactés par la RTS redoutent que les deux suspects en aient profité pour accorder leurs versions des faits et les soupçonnent de connivence.
Quatre inculpations supplémentaires dans l'incendie du «Constellation»
La liste des inculpés en lien avec le drame de Crans-Montana s'allonge. Ils sont désormais au nombre de treize. Quatre personnes supplémentaires seront auditionnées en mai et juin, a appris jeudi Keystone-ATS d'une source proche du dossier.
L'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana est convoqué pour le 11 mai. L'actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune sera, lui, auditionné le lendemain, toujours au campus Energypolis à Sion.
Ancien président de la commune de Chermignon (2009-2016), Jean-Claude Savoy devra répondre le 13 mai aux questions du pool des procureures et des avocats. Enfin, l'ex-municipal en charge de la sécurité (2013-2016) est convoqué pour le 3 juin.
Quant à Jacques Moretti, gérant du bar «Le Constellation», il est reconvoqué pour le vendredi 5 juin.
Dans cette affaire, les désormais 13 prévenus doivent tous répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.
Source: ATS
Jean-Daniel Clivaz, témoin clé: «Je présente mes excuses à Jessica Moretti»
Témoin clé dans l’affaire de l’incendie de Crans-Montana, l’hôtelier et président de Crans-Montana Tourisme, Jean-Daniel Clivaz, est revenu sur ses déclarations concernant la nuit du drame. Dans un communiqué, il présente ses excuses à la gérante de bar Jessica Moretti pour des informations erronées.
Selon le document rédigé par Jean-Daniel Clivaz, la chaîne italienne Quarta Repubblica avait diffusé mi-janvier un reportage affirmant que Jessica Moretti avait fui «le Constellation» avec la caisse sous le bras le soir de l’incendie. Dans sa lettre, que Blick a pu consulter, le témoin écrit que cette accusation lui a été attribuée.
«Je regrette profondément de ne jamais avoir démenti cette déclaration qui m’a été attribuée. Cette fausse information, que j’ai relayée dans ce contexte, a eu un écho mondial, ce que je déplore», écrit Jean-Daniel Clivaz. «Je présente mes excuses à Jessica Moretti pour avoir injustement porté atteinte à sa réputation et à son intégrité.»
Il y a deux semaines déjà, Jean-Daniel Clivaz était revenu sur ses propos concernant Jacques Moretti. Le 30 mars, il avait reconnu ne jamais avoir échangé avec lui ni l’avoir mis en garde contre les dangers de la mousse insonorisante utilisée pour le plafond du bar. Il avait pourtant affirmé auparavant l’avoir alerté sur ce matériau.
Un autre prévenu auditionné par la justice
Un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle de la commune de Crans-Montana a été auditionné vendredi à Sion. L'homme a répondu aux questions du pool de procureures en charge de l'enquête de l'incendie du 1er janvier dans la station.
A l'instar de l’adjoint de l'ex-chef du service de sécurité de la commune (2020-2024) jeudi, le septième des neuf prévenus auditionnés a choisi de collaborer dans l'enquête de l'incendie du bar «Le Constellation». Son rendez-vous a débuté à 8h30.
Deux auditions figurent encore à l'agenda, la semaine prochaine: celle du président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lundi 13 avril et celle de l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique, entre 2021 et 2024, le 15 avril.
Mercredi, l'ex-responsable de la sécurité en protection incendie de l'alors commune de Chermignon avait choisi d'user de son droit de ne pas répondre aux questions, n'ayant pas eu accès au dossier avant son audition, selon son avocat Me Fabien Mingard.
Source: ATS
L'ambassadeur d'Italie revient en Suisse
L'ambassadeur d'Italie Gian Lorenzo Cornado va rentrer en Suisse. Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani a pris cette décision après une rencontre entre le gouvernement et les familles des victimes de Crans-Montana, selon les agences italiennes.
L'Italie avait rappelé le 24 janvier à Rome son diplomate pour marquer sa désapprobation sur l'enquête menée par les autorités valaisannes sur le drame de Crans-Montana. La décision de renvoyer Gian Lorenzo Cornado à Berne a reçu l'accord de la présidente du Conseil Giogia Meloni, précise jeudi l'agence ansa, à l'issue d'une réunion au palais Chigi à Rome.
Cette annonce intervient au lendemain d'une cérémonie en hommage aux victimes à Crans-Montana en présence de représentants de l'ambassade d'Italie en Suisse. La venue de cette délégation officielle italienne dans la station valaisanne marquait les trois mois depuis le drame. L'incendie dans le bar Le Constellation a fait 41 morts et 115 blessés.
Source: ATS
Un témoin clé de Crans-Montana change sa version sur Jacques Moretti
Lors de son dernier interrogatoire lundi, l'hôtelier Jean-Daniel Clivaz a affirmé aux enquêteurs qu'il n'avait pas parlé à Jacques Moretti et qu'il ne l'avait pas non plus mis en garde contre les dangers de la mousse insonorisante, rapporte 20 Minuten ce jeudi 2 avril.
Pourtant, début janvier, Jean-Daniel Clivaz avait affirmé le contraire auprès de plusieurs médias suisses et italiens. A présent, ce témoin-clé change de discours: «Je ne me souviens pas avoir informé Moretti de la dangerosité de la mousse. Durant ces interrogatoires, j'étais confus, bouleversé et souffrais d'insomnie.»
Jean-Daniel Clivaz a aussi rectifié ses déclarations concernant la fuite de Jessica Moretti avec la caisse du bar. L'hôtelier explique qu'il n'était pas personnellement au courant des faits et qu'il s'était contenté de rapporter ce que d'autres personnes lui avaient dit.
L'audition de Jacques Moretti reportée, raisons médicales en cause?
L'enquête sur l'incendie de Crans-Montana prend du retard. L'audition de Jacques Moretti, prévue pour le 7 avril, a été reportée à la dernière minute et pour une durée indéterminée, comme l'a rapporté en premier le «Corriere del Ticino».
Cette décision s'explique par des certificats médicaux qui l'empêchent de se présenter. Blick a pu consulter ces documents. Dans l'un d'eux, le médecin du gérant du bar explique que Jacques Moretti «souffre de dépression suite au choc post-traumatique causé par l'incendie du 1er janvier et à sa détention qui a suivi». Il serait donc difficile pour le Français de se soumettre à des interrogatoires.
Patrick Michod, l'avocat de Jacques Moretti, souligne que son client reçoit des menaces de mort et est soumis à une pression médiatique extraordinaire. «Il souffre d'anxiété.»
La partie adverse réagit de manière critique à l'annulation de la date. Cette annulation de dernière minute irrite un avocat des victimes. «Comment auraient-ils pu savoir une semaine à l'avance qu'il ne pourrait pas venir? De plus, je ne suis pas au courant qu'un médecin externe ait été chargé de vérifier l'authenticité des certificats médicaux présentés. C'est une honte.»
Jacques Moretti devait être interrogé mardi pour la troisième fois par le parquet. Sa dernière audition avait eu lieu le 11 février. À cette occasion, les familles des victimes s'étaient rassemblées devant le bâtiment et avaient insulté les Moretti avant leur interrogatoire. «Vous avez tué mon fils», a crié une mère à Jessica Moretti. L'interrogatoire avait alors été interrompu prématurément afin d'éviter une nouvelle confrontation.
L'ambassade d'Italie en Suisse rend hommage aux victimes
L'ambassade d'Italie en Suisse a tenu à rendre hommage aux victimes de l'incendie du Constellation mercredi, jour qui marque les trois mois depuis le drame. La cheffe de mission adjointe Diana Forte a déposé une couronne de fleurs sur le mémorial à Crans-Montana.
«En mémoire aux victimes», pouvait-on lire sur la banderole ficelée à l'arrangement floral. La petite délégation italienne a ainsi «montré sa solidarité et sa proximité» avec toutes les personnes touchées par la tragédie du Nouvel An.
«Ces sentiments resteront présents jour après jour», a assuré Diana Forte. L'ambassade a d'ailleurs aussi été présente le 14 février dernier, lorsqu'il s'agissait de rencontrer les proches et les familles des victimes italiennes dans la station valaisanne.
Si le retour de l'ambassadeur italien dans la capitale helvétique est évoqué depuis plusieurs jours, le gouvernement n'a pas encore officialisé son retour. La cheffe de mission adjointe a assuré que «la situation diplomatique était en train d'être évaluée», sans formuler de date officielle.
Source: ATS
«Elle veut rentrer»: le calvaire d'une Suissesse hospitalisée à l'étranger
Quatre-vingt-dix jours le terrible incendie de Crans-Montana, plusieurs victimes sont toujours hospitalisées, parmi lesquelles Anaïs, 19 ans, brûlée sur près de 70% de la surface du corps. Sa mère, Julie, est revenue mercredi au micro de la Matinale de la RTS sur le combat de sa fille. Après un passage par Berne, cette dernière été transférée à Hanovre, en Allemagne, pour y être soignée. «Médicalement parlant, elle est stable aujourd'hui, mais les deux mains ont été très brûlées, elle ne peut pas les utiliser.»
Depuis le drame, Julie a loué une chambre d’hôtel à proximité de l’hôpital pour rester auprès de sa fille. Mais l’éloignement de la Suisse, la barrière de la langue à l’hôpital et l’absence de soutien psychologique en français compliquent la situation. «Elle se se vraiment isolée. Au-delà des douleurs, au-delà du fait qu'elle réalise que sa vie ne sera pas comme elle l'avait voulu, elle se sent seule. Elle veut retrouver ses amis, sa famille, et rentrer.»
Depuis le 10 mars, son état est jugé suffisamment stable pour un transfert en Suisse. Pourtant, malgré plusieurs évocations par le CHUV d'un rapatriement «dans les prochains jours», rien n’a encore été mis en place. L'intervention prévue pour sa fille a par ailleurs dû être repoussée de plusieurs semaines en raison de cette incertitude. «Elle doit se faire amputer des phalanges de sa main gauche. Nous aurions préféré que cela se fasse en Suisse. Sans soutien psychologique en français, c’est très difficile.»
Interrogée par la RTS, la directrice générale du CHUV, Claire Charmet, admet que le manque de lits pour les grands brûlés et la nécessité de conserver des capacités pour les urgences ont retardé le transfert. Elle précise que des discussions sont en cours avec l’Hôpital universitaire de Zurich afin de trouver une solution.
«Même un lit devient insupportable»: une victime témoigne de sa vie d'après
Le chemin vers la guérison est toujours aussi long pour les victimes du drame de Crans-Montana. Sur Facebook, la Française Mélanie Van de Velde, 32 ans, partage régulièrement son quotidien. Dimanche, elle a publié un nouveau message.
«J’ai vu la mort. De très près. Assez pour croire que je n’allais pas m’en sortir. Et pourtant… je suis là. Pas intacte. Pas comme avant. Mais vivante», poursuit la rescapée, d'abord soignée à Zurich avant d'être transférée à Nantes. Elle raconte des nuits qui s'arrêtent à 5 heures du matin, tant la douleur est intense. «C’est finir en fauteuil parce que même un lit devient insupportable. C'est des pansements, tous les jours. Une peau qui brûle encore. Un corps qu’il faut réapprendre à habiter.»
Elle évoque aussi le port constant d’orthèses, qu’elle doit enfiler et retirer sans cesse, ainsi que deux masques de compression pour son visage. «Des dispositifs qui font partie de moi maintenant. De mon quotidien. De ma reconstruction.» A cela s’ajoutent de nombreux rendez-vous médicaux: physiothérapie, ergothérapie, orthopédie, suivi psychologique. Chaque jour, l'objectif est de faire de plus en plus de pas. «Pour certains, c'est banal. Pour moi, c’est immense.» Chaque pas est marqué par la douleur et l’épuisement.
Mais ce qui lui pèse le plus reste l’absence de sa fille, qu’elle n’a plus vue depuis le 12 février. «Depuis, il y eu le silence. L'absence. Le manque qui prend la gorge.» Elle conclut: «On peut soigner un corps. On peut accompagner une reconstruction. Mais on ne soigne pas une mère séparée de son enfant.» Les raisons de cette séparation ne sont pas précisées, même si la Française laisse entrevoir de possibles retrouvailles. «Au milieu de tout ce chaos… elle est ma force. Ma vision. Ma vie.»
«Je sens constamment une odeur de brûlé»
Près de trois mois après le drame du Nouvel-An à Crans-Montana, les témoignages des victimes continuent d'affluer. «C'était terrible. A l'intérieur, on entendait des cris, des appels à l'aide. L'odeur de brûlé... Une odeur qui me hante encore aujourd'hui», raconte un jeune homme de 18 ans, rescapé de l'incendie, au micro de la télévision RSI.
Selon lui, les couloirs bondés rendaient toute fuite impossible. «Quelqu’un est tombé devant moi, je suis tombé sur lui, et d’autres sont tombés sur nous», raconte-t-il. Le jeune homme a été sauvé par une personne qui l’a tiré de là, en le saisissant par la main.
Outre les blessures physiques, il y a aussi les dégâts psychologiques. La jeune victime bénéficie aujourd'hui d'un suivi. «On m'a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique. Je sens constamment une odeur de brûlé. J’entends des sirènes, même s’il n’y en a pas», explique-t-il.