Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa femme ont été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
La Suisse a observé une minute de silence lors de la journée de deuil national le vendredi 9 janvier.
«Je ne suis pas responsable, ce n’est pas ma faute. J’ai fait tout ce qui était nécessaire»
Jacques Moretti aurait rejeté toute responsabilité après l’incendie qui a ravagé son bar «Le Constellation». «Je ne suis pas responsable, ce n’est pas ma faute. J’ai fait tout ce qui était nécessaire en matière de sécurité», aurait-il affirmé à l’issue de près de dix heures d’interrogatoire, selon le «Corriere della Sera», qui cite des avocats de victimes.
Il renvoie les négligences à d’autres acteurs. «Je n’aurais pas pu imaginer cela… tous les contrôles effectués se sont déroulés sans problème», aurait-il déclaré, mettant en cause la commune. Le «spectacle» de bougies serait, selon lui, le fait de ses employés: «Ce sont eux qui ont fait cela, ce n’était pas mon initiative, mais je ne l’ai jamais interdit non plus.» Il attribue également à des tiers la responsabilité des portes bloquées ou verrouillées.
«Nous sommes aussi victimes»
Une autre déclaration a suscité de vives réactions: «Nous sommes aussi victimes de ce qui s’est passé», a-t-il dit, tout en précisant que lui et son épouse ne le sont «pas au même titre que les morts et les blessés».
Parallèlement, les juges se penchent sur la situation financière du couple. Au 31 décembre, le compte UBS de Jacques Moretti ne contenait que 493 francs, tandis que la maison familiale est grevée d’hypothèques dépassant 1,34 million de francs. Selon le quotidien italien, la caution de 200'000 francs pour Jessica Moretti aurait déjà été versée. Une décision pourrait intervenir dès aujourd’hui.
Jacques Moretti a réuni les 200'000 francs exigés pour sa libération de prison
Jacques Moretti, copropriétaire du bar «Constellation» à Crans-Montana, a réuni les 200'000 francs nécessaires à sa libération de prison, rapporte franceinfo ce lundi 19 janvier. Incarcéré depuis dix jours, il est soupçonné avec son épouse Jessica Moretti d'«homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence» après le drame de la nuit du Nouvel An, qui a coûté la vie à 40 personnes.
Son avocat confirme que la somme réclamée par la justice suisse, indispensable à sa remise en liberté conditionnelle, a été collectée. Un proche du couple s'est porté garant et a également avancé 200'000 francs pour éviter l'incarcération de Jessica Moretti, détaille le média français.
Par ailleurs, le couple sera entendu dès mardi matin par la justice. Cette convocation, qui intervient plus tôt que prévu, marque une nouvelle étape dans l'enquête. L'avocat de Jacques Moretti assure à franceinfo que c'est une question de jours avant que son client ne soit libéré.
Source: franceinfo
Manquements au «Constellation»: les autorités alertées depuis des années
Quinze jours après la conférence de presse du 6 janvier de la commune de Crans-Montana, de nouveaux éléments permettent de mieux comprendre les contrôles menés par le préposé à la sécurité au bar «Le Constellation». Les autorités étaient informées de plusieurs manquements imputés au gérant depuis 2018.
Le bar «Le Constellation» a bien fait l’objet de trois contrôles, en 2016, 2018 et 2019. «Toutefois, seule la véranda a été vérifiée en 2016 (ndlr: par l’ancienne commune de Chermignon)», précise la RTS mardi soir dans l’émission Forum.
Jacques Moretti a été entendu toute la journée sur le drame de Crans-Montana
Les propriétaires français du bar incendié la nuit du Nouvel An à Crans-Montana ont été de nouveau auditionnés mardi par le Ministère public du canton du Valais. Leur interrogatoire aura duré toute la journée.
Jacques et Jessica Moretti sont arrivés séparément, lui en fourgon pénitentiaire et elle au côté de ses deux avocats au siège du ministère public à Sion.
Arrivés à 8h30, les époux soupçonnés «d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence» après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés ont été entendus jusqu'en toute fin d'après-midi en présence de leurs mandants et d'une trentaine d'avocats des victimes.
Un jour chacun
Il s'est agi de leur deuxième audition depuis l'ouverture d'une instruction pénale à leur encontre, la première vécue en qualité de prévenus. Formellement, c'est Jacques Moretti qui a été interrogé, mardi, notamment par plusieurs des procureures en charge de l'affaire. Demain, mercredi, ce sera au tour de son épouse de se retrouver sous le feu des questions.
A contrario de son premier interrogatoire où il avait été interrogé sur sa situation personnelle, Jacques Moretti a dû, cette fois-ci, répondre à des questions liées à l'incendie du bar «Le Constellation».
Alors que Jessica Moretti reste libre sous mesures de contrainte, son mari a été placé en détention provisoire le 9 janvier. Il espère pouvoir bénéficier du même statut, moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200'000 francs. Cette décision doit revenir au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais qui n'a pas encore tranché la question.
Source: ATS
L'Hôpital du Valais décide de reporter des opérations non-urgentes
Le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) a décidé de reporter certaines opérations non urgentes, bien que programmées. En cause, une surcharge de ses services.
«La tendance à la hausse de l’occupation de ses lits s’est poursuivie ces derniers jours et le CHVR a atteint sa pleine capacité sur plusieurs de ses sites hospitaliers», souligne-t-il, dans un communiqué diffusé mardi.
«Fonctionner à flux tendu»
La surcharge actuelle semble principalement due à la persistance des maladies hivernales et à manque de solutions de placement disponibles en aval, notamment dans les EMS, avec des patients qui occupent des lits d’attente à l’hôpital.
L’institution dit «fonctionner à flux tendu depuis quelques semaines et si des opérations ont dû être reportées en début d’année pour prendre en charge les blessés du drame de Crans-Montana, leur présence ne pèse plus aujourd’hui de manière significative sur l'activité de l'hôpital.» Cette situation a déjà contraint le CHVR à reporter certaines opérations non urgentes et cette mesure pourrait se prolonger durant plusieurs prochaines semaines.
Source: ATS
Jacques et Jessica Moretti sont auditionnés à Sion aujourd'hui
Les propriétaires du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana ont de nouveau été auditionnés mardi par la justice du canton du Valais. Jacques et Jessica Moretti sont arrivés séparément, lui en fourgon pénitentiaire et elle aux côtés de ses avocats au siège du ministère public de Sion, la capitale du canton.
Arrivés à 8H30 (7h30 GMT), les époux soupçonnés d'«homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence» après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés doivent être entendus pendant deux jours par les enquêteurs. Il s'agit de leur deuxième audition depuis l'ouverture d'une instruction pénale à leur encontre.
«Il faut qu'on avance»
«Vont-ils pleinement répondre aux questions? Vont-ils pleinement collaborer? On l'espère, en tout cas pour les familles», a commenté avant l'audience Romain Jordan, avocat de plusieurs familles de victimes. «Pour les familles, on ne peut pas perdre plus de temps, il faut qu'on avance», a-t-il ajouté.
Alors que Jessica Moretti reste libre sous mesures de contrainte, son mari a été placé en détention provisoire le 9 janvier, mais il pourrait être libéré moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200'000 francs suisses (environ 215'000 euros).
Selon plusieurs médias français et suisses, les garanties pour cette caution ont été déposées devant le Tribunal des mesures de contrainte, qui devra statuer sur une éventuelle remise en liberté à une date inconnue. «On verra ce que le tribunal des mesures de contrainte décide finalement», a commenté sans plus de détails Me Jordan, alors que les avocats de la défense se sont refusés à tout commentaire avant l'audience.
Source: AFP
Vaud active une ligne téléphonique pour les victimes
Le canton de Vaud, qui a été durement touché par le drame de Crans-Montana, met à disposition un numéro dédié aux victimes pour leur assurer un soutien dans les prochains mois et à plus long terme. Un groupe d'action est en outre chargé de coordonner les actions des différents services de l'Etat sur ce dossier.
Après les premières prises en charge d'urgence, les victimes et leurs proches doivent pouvoir bénéficier de toute l'aide possible, explique lundi l'Etat de Vaud dans un communiqué. Les équipes du Centre LAVI ont ainsi été renforcées en conséquence.
Ces centres peuvent fournir des conseils et des aides financières pour le soutien psychologique, le soutien juridique ou encore pour les frais de transport et d'hébergement, en Suisse ou à l'étranger. Les personnes concernées par le drame et résidant dans le canton sont invitées à composer le numéro 021 631 03 95.
Les personnes affectées par ce drame de manière moins directe sont invitées à se tourner vers leur médecin traitant en cas de besoin. La centrale téléphonique des médecins de garde est toujours à disposition, comme les numéros de soutien gratuits (143 pour les adultes et 147 pour les plus jeunes), rappelle le communiqué.
Par ailleurs, le canton a mis sur pied un groupe d'action afin de coordonner les mesures de tous les acteurs publics et parapublics impliqués dans le suivi des victimes. Cette entité, présidée par la Direction générale de la cohésion sociale, a notamment pour mission de veiller à l'équité et à l'accompagnement à long terme des victimes et des familles.
Source: ATS
«Les émotions ne se résolvent pas par la diffamation»
Les avocats de Jacques et Jessica Moretti, gérants du bar «Le Constellation», sortent du silence. Dimanche, à l'occasion d'un exercice de communication savamment organisé et réservé à certains médias, les trois conseils de la défense ont convié quelques journalistes dans leur étude à Genève pour réfuter plusieurs informations relayées dans les médias au sujet de leurs clients.
Ceux-ci ont affirmé que les époux propriétaires souffraient eux aussi «profondément» et ont répondu à certaines accusations qui visent le couple.
Leurs déclarations, diffusées entre autres sur BFMTV, dénoncent la manière dont l’affaire est traitée publiquement. «Les émotions ne se résolvent pas par la diffamation», martèlent les avocats. Celle de Jessica Moretti dit comprendre la «soif de vengeance initiale», tout en espérant qu’«elle s’apaisera progressivement, afin que l’émotion laisse place à la raison et que l’enquête puisse se dérouler.»
«A terme, la vérité devra émerger»
Selon elle, «le temps est aujourd’hui à l’analyse, à l’examen minutieux des faits et à l’identification d’éventuelles erreurs. Mais, à terme, la vérité devra émerger.» De son côté, Patrick Michod, avocat de Jacques Moretti, insiste sur la complexité du dossier: «Dans une enquête aussi sensible et complexe, on ne peut pas instruire l’affaire sur la place publique. Beaucoup de choses fausses ont été dites».
Les avocats décrivent un couple très éprouvé. «Ils ressentent une immense responsabilité et sont évidemment en deuil», assurent-ils.
Le 9 janvier, Jacques et Jessica Moretti ont été entendus par le ministère public à Sion. Une procédure pénale est en cours pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. À l’issue des auditions, Jessica Moretti a été remise en liberté, tandis que Jacques Moretti a été placé en détention provisoire.
Les Moretti auraient affirmé à la police n'avoir jamais eu l'intention de fuir
Jacques Moretti, le gérant du bar «Le Constellation», se trouve actuellement en détention provisoire. Son épouse Jessica Moretti reste en liberté, mais doit se présenter quotidiennement à la police et n’a pas le droit de quitter la Suisse. Les autorités justifient ces mesures notamment par un risque de fuite.
Dans de nouveaux documents d’enquête consultés par le «Corriere della Sera», le couple affirme pourtant n’avoir jamais envisagé de fuir la Suisse. Une telle idée serait «inimaginable», aurait déclaré Jessica Moretti aux enquêteurs. «Il me serait insupportable de vivre en fuite avec mes enfants», aurait-elle ajouté.
Jacques Moretti nie lui aussi toute intention de fuite. «Mon père est venu me voir en voiture, j’aurais pu partir avec lui», explique-t-il, tout en assurant être profondément lié à Crans-Montana. Le couple affirme en outre ne pas vouloir se soustraire à ses responsabilités dans la catastrophe.
«L'odeur me reste dans le nez»: une employée du «Constellation» sort du silence
Plus de deux semaines après l’incendie meurtrier de Crans-Montana, de nouveaux éléments continuent d’émerger. Ces derniers jours, l’attention s’est notamment portée sur les employés du «Constellation».
Selon BFMTV, Louise L.* est la seule employée du bar à s'en être tirée sans blessure la nuit du drame. Le traumatisme reste pourtant profond. «Depuis les évènements, je dors très difficilement. Je vois tout le temps le visage des morts, des gens que j'ai servis, que j'ai reconnus dehors, brûlés. L'odeur me reste dans le nez», a-t-elle confié à la police. Une déclaration ensuite relayée par la chaîne française.
Employée depuis le 11 décembre 2025 par les Moretti, Louise L. affirme que sa relation avec les exploitants était strictement professionnelle, contrairement à celle de Cyane Panine. La nuit du drame, elle dit avoir servi des bouteilles de champagne sur lesquelles étaient apposées des bougies incandescentes. Lorsqu’elle a réalisé que le plafond s'embrasait, il était déjà trop tard. «Je me suis demandé si j'avais le temps de passer derrière le bar pour prendre un seau d'eau, mais c'était trop tard, tout avait déjà pris», explique-t-elle à BFMTV.
La jeune femme affirme par ailleurs n’avoir jamais reçu de formation en matière de sécurité incendie. Lors de son audition, elle n’a même pas été en mesure de confirmer avec certitude la présence d’un extincteur dans l’établissement. Elle explique aussi avoir confondu une porte secondaire avec une issue de secours.
*Nom connu de la rédaction.
Une aide centralisée pour les familles des victimes
Parmi les initiatives lancées pour aider les proches des victimes de Crans-Montana, l'association Swisshearts vise à soutenir financièrement les familles. Elle a été créée par un groupe de parents eux-mêmes touchés par le drame.
«De nombreuses cagnottes privées se sont lancées, mais il n'existait aucun fonds centralisé», explique l'une des fondatrices de l'association, interrogée dans le Matin Dimanche. Elle ajoute que de nombreuses personnes souhaitent aider, mais ne savent pas où verser cet argent de manière sécurisée. «D'où l'idée de créer une plateforme qui puisse redistribuer l'argent aux familles touchées en fonction de leurs besoins, parfois très différents», relève-t-elle.
Couvrir différents types de frais
Sur son site internet, Swisshearts indique être une association à but non lucratif. Fondée le 6 janvier, sa mission consiste à apporter «un soutien financier direct» aux familles résidant en Suisse et dont un enfant est hospitalisé.
Cette aide peut concerner des frais de transport ou d'hébergement, ainsi que «des coûts logistiques liés à une hospitalisation souvent longue, complexe et parfois à l'étranger», note l'association. «Une famille normale peut tenir quelques semaines, mais pas beaucoup plus», souligne un autre co-fondateur au Matin Dimanche.
Source: ATS
Cyane aurait porté plainte en 2024 contre les Moretti, dénonçant ses conditions de travail
De nouveaux détails ont émergé sur la mort tragique de la serveuse Cyane, rapporte le journal allemand «Bild». Selon l'avocate de ses parents, Cyane a déposé plainte en 2024 auprès du tribunal du travail concernant ses conditions de travail dans les établissements des Moretti. Elle aurait été épuisée physiquement et mentalement.
«En 2025, elle a confié à ses parents qu’elle travaillait sans relâche, jour après jour. Son service commençait le jour au restaurant 'Senso' et se prolongeait jusqu’aux petites heures du matin au bar 'Le Constellation'», a déclaré l’avocate.
Jessica Moretti aurait déclaré au parquet que Cyane représentait une petite sœur pour elle. Des faits contestés par les parents de l'ancienne employée. Selon les informations dont nous disposons, les parents ont déclaré de leur côté que leur fille et le couple Moretti échangeaient uniquement de façon professionnelle.