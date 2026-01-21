«Je ne suis pas responsable, ce n’est pas ma faute. J’ai fait tout ce qui était nécessaire»

Jacques Moretti aurait rejeté toute responsabilité après l’incendie qui a ravagé son bar «Le Constellation». «Je ne suis pas responsable, ce n’est pas ma faute. J’ai fait tout ce qui était nécessaire en matière de sécurité», aurait-il affirmé à l’issue de près de dix heures d’interrogatoire, selon le «Corriere della Sera», qui cite des avocats de victimes.

Il renvoie les négligences à d’autres acteurs. «Je n’aurais pas pu imaginer cela… tous les contrôles effectués se sont déroulés sans problème», aurait-il déclaré, mettant en cause la commune. Le «spectacle» de bougies serait, selon lui, le fait de ses employés: «Ce sont eux qui ont fait cela, ce n’était pas mon initiative, mais je ne l’ai jamais interdit non plus.» Il attribue également à des tiers la responsabilité des portes bloquées ou verrouillées.

«Nous sommes aussi victimes»

Une autre déclaration a suscité de vives réactions: «Nous sommes aussi victimes de ce qui s’est passé», a-t-il dit, tout en précisant que lui et son épouse ne le sont «pas au même titre que les morts et les blessés».

Parallèlement, les juges se penchent sur la situation financière du couple. Au 31 décembre, le compte UBS de Jacques Moretti ne contenait que 493 francs, tandis que la maison familiale est grevée d’hypothèques dépassant 1,34 million de francs. Selon le quotidien italien, la caution de 200'000 francs pour Jessica Moretti aurait déjà été versée. Une décision pourrait intervenir dès aujourd’hui.