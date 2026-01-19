Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
- Le co-gérant du bar et sa femme ont été entendus en qualité de prévenus. Jacques Moretti a été placé en détention préventive.
La commune de Crans-Montana admet mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
La Suisse a observé une minute de silence lors de la journée de deuil national le vendredi 9 janvier.
Jacques Moretti a réuni les 200'000 francs exigés pour sa libération de prison
Jacques Moretti, copropriétaire du bar «Constellation» à Crans-Montana, a réuni les 200'000 francs nécessaires à sa libération de prison, rapporte franceinfo ce lundi 19 janvier. Incarcéré depuis dix jours, il est soupçonné avec son épouse Jessica Moretti d'«homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence» après le drame de la nuit du Nouvel An, qui a coûté la vie à 40 personnes.
Son avocat confirme que la somme réclamée par la justice suisse, indispensable à sa remise en liberté conditionnelle, a été collectée. Un proche du couple s'est porté garant et a également avancé 200'000 francs pour éviter l'incarcération de Jessica Moretti, détaille le média français.
Par ailleurs, le couple sera entendu dès mardi matin par la justice. Cette convocation, qui intervient plus tôt que prévu, marque une nouvelle étape dans l'enquête. L'avocat de Jacques Moretti assure à franceinfo que c'est une question de jours avant que son client ne soit libéré.
Source: franceinfo
Vaud active une ligne téléphonique pour les victimes
Le canton de Vaud, qui a été durement touché par le drame de Crans-Montana, met à disposition un numéro dédié aux victimes pour leur assurer un soutien dans les prochains mois et à plus long terme. Un groupe d'action est en outre chargé de coordonner les actions des différents services de l'Etat sur ce dossier.
Après les premières prises en charge d'urgence, les victimes et leurs proches doivent pouvoir bénéficier de toute l'aide possible, explique lundi l'Etat de Vaud dans un communiqué. Les équipes du Centre LAVI ont ainsi été renforcées en conséquence.
Ces centres peuvent fournir des conseils et des aides financières pour le soutien psychologique, le soutien juridique ou encore pour les frais de transport et d'hébergement, en Suisse ou à l'étranger. Les personnes concernées par le drame et résidant dans le canton sont invitées à composer le numéro 021 631 03 95.
Les personnes affectées par ce drame de manière moins directe sont invitées à se tourner vers leur médecin traitant en cas de besoin. La centrale téléphonique des médecins de garde est toujours à disposition, comme les numéros de soutien gratuits (143 pour les adultes et 147 pour les plus jeunes), rappelle le communiqué.
Par ailleurs, le canton a mis sur pied un groupe d'action afin de coordonner les mesures de tous les acteurs publics et parapublics impliqués dans le suivi des victimes. Cette entité, présidée par la Direction générale de la cohésion sociale, a notamment pour mission de veiller à l'équité et à l'accompagnement à long terme des victimes et des familles.
Source: ATS
«Les émotions ne se résolvent pas par la diffamation»
Les avocats de Jacques et Jessica Moretti, gérants du bar «Le Constellation», sortent du silence. Dimanche, à l'occasion d'un exercice de communication savamment organisé et réservé à certains médias, les trois conseils de la défense ont convié quelques journalistes dans leur étude à Genève pour réfuter plusieurs informations relayées dans les médias au sujet de leurs clients.
Ceux-ci ont affirmé que les époux propriétaires souffraient eux aussi «profondément» et ont répondu à certaines accusations qui visent le couple.
Leurs déclarations, diffusées entre autres sur BFMTV, dénoncent la manière dont l’affaire est traitée publiquement. «Les émotions ne se résolvent pas par la diffamation», martèlent les avocats. Celle de Jessica Moretti dit comprendre la «soif de vengeance initiale», tout en espérant qu’«elle s’apaisera progressivement, afin que l’émotion laisse place à la raison et que l’enquête puisse se dérouler.»
«A terme, la vérité devra émerger»
Selon elle, «le temps est aujourd’hui à l’analyse, à l’examen minutieux des faits et à l’identification d’éventuelles erreurs. Mais, à terme, la vérité devra émerger.» De son côté, Patrick Michod, avocat de Jacques Moretti, insiste sur la complexité du dossier: «Dans une enquête aussi sensible et complexe, on ne peut pas instruire l’affaire sur la place publique. Beaucoup de choses fausses ont été dites».
Les avocats décrivent un couple très éprouvé. «Ils ressentent une immense responsabilité et sont évidemment en deuil», assurent-ils.
Le 9 janvier, Jacques et Jessica Moretti ont été entendus par le ministère public à Sion. Une procédure pénale est en cours pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. À l’issue des auditions, Jessica Moretti a été remise en liberté, tandis que Jacques Moretti a été placé en détention provisoire.
Les Moretti auraient affirmé à la police n'avoir jamais eu l'intention de fuir
Jacques Moretti, le gérant du bar «Le Constellation», se trouve actuellement en détention provisoire. Son épouse Jessica Moretti reste en liberté, mais doit se présenter quotidiennement à la police et n’a pas le droit de quitter la Suisse. Les autorités justifient ces mesures notamment par un risque de fuite.
Dans de nouveaux documents d’enquête consultés par le «Corriere della Sera», le couple affirme pourtant n’avoir jamais envisagé de fuir la Suisse. Une telle idée serait «inimaginable», aurait déclaré Jessica Moretti aux enquêteurs. «Il me serait insupportable de vivre en fuite avec mes enfants», aurait-elle ajouté.
Jacques Moretti nie lui aussi toute intention de fuite. «Mon père est venu me voir en voiture, j’aurais pu partir avec lui», explique-t-il, tout en assurant être profondément lié à Crans-Montana. Le couple affirme en outre ne pas vouloir se soustraire à ses responsabilités dans la catastrophe.
«L'odeur me reste dans le nez»: une employée du «Constellation» sort du silence
Plus de deux semaines après l’incendie meurtrier de Crans-Montana, de nouveaux éléments continuent d’émerger. Ces derniers jours, l’attention s’est notamment portée sur les employés du «Constellation».
Selon BFMTV, Louise L.* est la seule employée du bar à s'en être tirée sans blessure la nuit du drame. Le traumatisme reste pourtant profond. «Depuis les évènements, je dors très difficilement. Je vois tout le temps le visage des morts, des gens que j'ai servis, que j'ai reconnus dehors, brûlés. L'odeur me reste dans le nez», a-t-elle confié à la police. Une déclaration ensuite relayée par la chaîne française.
Employée depuis le 11 décembre 2025 par les Moretti, Louise L. affirme que sa relation avec les exploitants était strictement professionnelle, contrairement à celle de Cyane Panine. La nuit du drame, elle dit avoir servi des bouteilles de champagne sur lesquelles étaient apposées des bougies incandescentes. Lorsqu’elle a réalisé que le plafond s'embrasait, il était déjà trop tard. «Je me suis demandé si j'avais le temps de passer derrière le bar pour prendre un seau d'eau, mais c'était trop tard, tout avait déjà pris», explique-t-elle à BFMTV.
La jeune femme affirme par ailleurs n’avoir jamais reçu de formation en matière de sécurité incendie. Lors de son audition, elle n’a même pas été en mesure de confirmer avec certitude la présence d’un extincteur dans l’établissement. Elle explique aussi avoir confondu une porte secondaire avec une issue de secours.
*Nom connu de la rédaction.
Une aide centralisée pour les familles des victimes
Parmi les initiatives lancées pour aider les proches des victimes de Crans-Montana, l'association Swisshearts vise à soutenir financièrement les familles. Elle a été créée par un groupe de parents eux-mêmes touchés par le drame.
«De nombreuses cagnottes privées se sont lancées, mais il n'existait aucun fonds centralisé», explique l'une des fondatrices de l'association, interrogée dans le Matin Dimanche. Elle ajoute que de nombreuses personnes souhaitent aider, mais ne savent pas où verser cet argent de manière sécurisée. «D'où l'idée de créer une plateforme qui puisse redistribuer l'argent aux familles touchées en fonction de leurs besoins, parfois très différents», relève-t-elle.
Couvrir différents types de frais
Sur son site internet, Swisshearts indique être une association à but non lucratif. Fondée le 6 janvier, sa mission consiste à apporter «un soutien financier direct» aux familles résidant en Suisse et dont un enfant est hospitalisé.
Cette aide peut concerner des frais de transport ou d'hébergement, ainsi que «des coûts logistiques liés à une hospitalisation souvent longue, complexe et parfois à l'étranger», note l'association. «Une famille normale peut tenir quelques semaines, mais pas beaucoup plus», souligne un autre co-fondateur au Matin Dimanche.
Source: ATS
Cyane aurait porté plainte en 2024 contre les Moretti, dénonçant ses conditions de travail
De nouveaux détails ont émergé sur la mort tragique de la serveuse Cyane, rapporte le journal allemand «Bild». Selon l'avocate de ses parents, Cyane a déposé plainte en 2024 auprès du tribunal du travail concernant ses conditions de travail dans les établissements des Moretti. Elle aurait été épuisée physiquement et mentalement.
«En 2025, elle a confié à ses parents qu’elle travaillait sans relâche, jour après jour. Son service commençait le jour au restaurant 'Senso' et se prolongeait jusqu’aux petites heures du matin au bar 'Le Constellation'», a déclaré l’avocate.
Jessica Moretti aurait déclaré au parquet que Cyane représentait une petite sœur pour elle. Des faits contestés par les parents de l'ancienne employée. Selon les informations dont nous disposons, les parents ont déclaré de leur côté que leur fille et le couple Moretti échangeaient uniquement de façon professionnelle.
L'incendie de Crans-Montana s'invite dans le débat sur les feux d'artifice
L'incendie de Crans-Montana aura des conséquences sur le débat sur l'interdiction des feux d'artifice. La commission de la science et de la culture du Conseil des Etats souhaite élargir l'interdiction à d'autres engins pyrotechniques.
L'initiative populaire, déposée par des organisations de protection des animaux, demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d’artifice. Toutes les catégories d'engins pyrotechniques devraient être interdites. Le contre-projet suit le même but. Toutefois, les engins pyrotechniques, tels que les cierges magiques, ne sont pour l’instant pas inclus explicitement dans celui-ci.
Coordination avec les cantons
Aux yeux de la commission, les questions soulevées par la catastrophe de Crans-Montana doivent être examinées, indiquent vendredi les services du Parlement. Elle a chargé l'administration fédérale de clarifier cette question.
L'administration devra également étudier de quelle manière soutenir judicieusement l’action des cantons sans limiter la marge de manœuvre leur permettant de mettre en place des solutions pertinentes et adaptées aux conditions régionales. Cette démarche devra s’effectuer en étroite coordination avec les cantons. Le projet devrait être débattu lors de la session d’été.
Source: ATS
Le Canton de Vaud validera le semestre de tous ses gymnasiens
A la suite des grèves de la fonction publique en fin d'année passée et du drame de Crans-Montana, le Canton de Vaud a décidé de valider le semestre de tous les gymnasiens. En clair: aucun échec définitif ne sera prononcé en cette fin de semestre, a indiqué vendredi à Keystone-ATS le Département de l'enseignement et de la formation (DEF), confirmant une information de la RTS.
Source: ATS
Le mémorial aux victimes va être déplacé la semaine prochaine
Le mémorial aux victimes de l'incendie du Constellation à Crans-Montana va être déplacé la semaine prochaine à quelques centaines de mètres, près de la Chapelle Saint-Christophe. La commune a pris cette décision sur recommandation de la police pour des raisons de sécurité.
Le mémorial avait été installé dans les jours qui avaient suivi l'incendie au croisement de la rue Centrale et de la rue du Pas-de-l’Ours, tout proche du lieu du drame. Il empiète notamment sur deux passages piétons. Le nouvel emplacement permettra de garantir un recueillement dans le calme et en toute sécurité, indique vendredi la commune dans un communiqué.
De très nombreuses personnes se rendent chaque jour au mémorial. Certaines y déposent une gerbe de fleurs, une bougie ou laissent quelques mots dans le livre de condoléances. La commune de Crans-Montana souhaite maintenir un lieu de recueillement accessible, offrant le calme et la sécurité nécessaires aux personnes venues honorer les victimes, précise-t-elle.
Source: ATS
Neuchâtel interdit aussi les engins pyrotechniques
Le canton de Neuchâtel interdit à son tour, après le drame de Crans-Montana, tout engin pyrotechnique dans les locaux fermés des établissements publics, comme le Valais, Jura, Tessin, Vaud et Genève. Les bougies et les engins dotés de LED restent en revanche admis.
Les mesures ont été communiquées vendredi par le Conseil d'Etat en réponse à une question du député PLR Blaise Courvoisier. L'exécutif a ordonné par ailleurs des contrôles complémentaires rapides des établissements présentant le risque le plus élevé. Parallèlement, il a lancé une analyse sur un renforcement de la sécurité.
Le gouvernement veut un resserrement des contrôles des établissements à risques par les communes à une fréquence de deux ans et de quatre ans pour les établissements à risques modérés. «Une surveillance régulière permettra de vérifier que les conditions d’exploitation restent sûres», précise sa réponse.
Bilan début 2027
Le Conseil d'Etat mentionne encore un monitorage obligatoire des contrôles de prévention incendie des communes à remettre au canton, en l'occurrence l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP). «Ce suivi permettra d’assurer la bonne surveillance des établissements à risque élevé», note-t-il.
Plus loin, l'exécutif cantonal indique vouloir faire contrôler bars, clubs et discothèques par les communes d’ici à 2026. Il souhaite aussi dresser un premier état de situation au début de 2027, pour savoir si des mesures additionnelles sont nécessaires, voire de nouvelles répartitions de compétences entre canton et communes.
Source: ATS