DE
FR

Courriels frauduleux
La police jurassienne alerte sur de nouvelles tentatives d’escroquerie

La police jurassienne met en garde contre des courriels frauduleux exigeant le paiement d'amendes fictives. Ces messages, prétendument envoyés par une «Fondation des parkings», visent à soutirer de l'argent ou des informations personnelles.
Publié: il y a 17 minutes
Partager
Écouter
Des courriels frauduleux exigeant des paiements d'amendes circulent dans le canton du Jura.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des courriels frauduleux demandant le paiement d'amendes ont été envoyés récemment à des particuliers dans le Jura. La police cantonale lance un appel à la vigilance face à ces tentatives d'arnaques.

Alors que plusieurs cas de courriels mensongers ont été signalés, la police rappelle qu'il ne faut ni payer, ni cliquer sur les liens en pièces jointes. Il ne faut pas non plus répondre à de tels courriels.

Pas de paiement par courriel

Ces derniers semblent officiels et invitent à régler des amendes inexistantes en cliquant sur un lien frauduleux. Cette tentative d'arnaque vise à soutenir de l'argent aux personnes qui se font piéger ou à obtenir des informations bancaires et personnelles, souligne jeudi la police cantonale dans un communiqué. Les courriels sont rédigés sous la forme d'un avis émanant d'une prétendue «Fondation des parkings».

A lire aussi
A Fribourg, des faux policiers soutirent 41’000 francs à des victimes
Trois suspects arrêtés
A Fribourg, des faux policiers soutirent 41’000 francs à des victimes
Un faux policier interpellé à Delémont après plusieurs escroqueries
Les cas se multiplient
Un faux policier interpellé à Delémont après plusieurs escroqueries

La police rappelle que les autorités ne demandent jamais le paiement d'une amende par courriel sans une notification officielle préalable. En cas de doute, les destinataires sont priés de contacter la police cantonale (032 420 65 65).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus