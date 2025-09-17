DE
Les cas se multiplient
Un faux policier interpellé à Delémont après plusieurs escroqueries

Un suspect a été arrêté à Delémont, en possession de bijoux et d'argent volés. La police appelle à la vigilance face à ce phénomène qui touche toute la Suisse.
Depuis début 2025, 14 cas confirmés et 6 tentatives d’arnaques au faux policier ont déjà été recensés dans le Jura.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le canton du Jura est à nouveau touché par des cas d’arnaques au faux policier. Un suspect a été interpellé en début de semaine à Delémont et une partie du butin dérobé a pu être récupéré, selon la police cantonale. Un important dispositif a été déployé. L'individu arrêté était en possession de bijoux et d’argent qu’il venait de dérober, a indiqué mercredi la Police cantonale jurassienne. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et requis sa détention provisoire.

Le prévenu a reconnu les faits sur le territoire cantonal, mais il a également admis avoir sévi dans d’autres cantons. L’enquête se poursuit. La police cantonale a lancé du coup à nouveau un «appel à la vigilance face à la recrudescence de ce type d’escroquerie».

Depuis début 2025, 14 cas confirmés et 6 tentatives d’arnaques au faux policier ont déjà été recensés dans le Jura. L'an passé, la police avait dénombré 10 cas et 1 tentative. Le phénomène touche toute la Suisse et les mises en garde se succèdent un peu partout.

