Le joggeur de 19 ans, retrouvé mercredi sous la voiture d'un octogénaire à Chez-le-Bart (NE), est «décédé de causes naturelles» selon l'autopsie. Contrairement aux premières suppositions, l'accident de circulation ne serait pas la cause de ce drame.

Décédé de causes naturelles

Un piéton (19 ans) a été retrouvé mort sous les roues d'une voiture à Chez-Le-Bart (NE) mercredi. (photo d'illustration) Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Le joggeur de 19 ans, retrouvé coincé sous les roues de la voiture d'un octogénaire à Chez-le-Bart (NE), n'avait pas pu être réanimé mercredi. Mais contrairement aux suppositions, l'accident de la circulation ne serait pas en cause dans la mort du jeune homme. Ce mardi 18 mars, la police neuchâteloise et le Ministère public apportent des précisions quant aux circonstances du décès.

«Les premiers résultats de l'autopsie révèlent que le jeune joggeur est décédé de causes naturelles, liées à diverses pathologies physiques, et non des suites d'un choc avec le véhicule sous lequel il a été retrouvé.» Le premier communiqué des autorités affirmait que la victime avait «succombé à ses blessures».

Investigations médico-légales

Mais cette hypothèse ne correspondait pas aux déclarations du conducteur sénior, qui sortait d'un terrain privé en marche arrière, sur un chemin de campagne, au moment du drame. Ni d'ailleurs aux «examens techniques effectués sur le véhicule par les enquêteurs de la police de la circulation».

Il a fallu des «investigations médico-légales menées par le Centre universitaire de médecine légale à Lausanne (CURML)» pour confirmer ces doutes. «L'hypothèse selon laquelle le jeune homme était décédé sur le chemin avant tout contact avec le véhicule semble donc se confirmer», avance le nouveau communiqué.

Les circonstances exactes de ces faits dramatiques doivent encore être déterminés. C'est pourquoi «l'instruction pénale se poursuit», informent les autorités. Elles ne feront «aucune communication supplémentaire» à ce sujet.