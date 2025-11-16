Une drame s'est produit dimanche matin à la prison de Champ-Dollon.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
Une détenue a été retrouvée inanimée dimanche dans sa cellule de la prison de Champ-Dollon, où elle était incarcérée. Les autorités sanitaires et le Ministère public se sont rendus sur place et n'ont pu que constater son décès.
La découverte de la détenue a eu lieu en tout début de matinée, indique le canton de Genève dimanche dans un communiqué. Une enquête a été ouverte. Aucune autre information ne sera donnée, est-il indiqué.
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard