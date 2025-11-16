Dernière mise à jour: il y a 39 minutes

Une détenue a été retrouvée morte dans sa cellule à la prison de Champ-Dollon dimanche matin. Les autorités ont ouvert une enquête sur ce décès, dont les circonstances restent à déterminer.

Une détenue retrouvée morte dans sa cellule à la prison de Champ-Dollon

Une enquête a été ouverte

Une drame s'est produit dimanche matin à la prison de Champ-Dollon. Photo: keystone-sda.ch

Une détenue a été retrouvée inanimée dimanche dans sa cellule de la prison de Champ-Dollon, où elle était incarcérée. Les autorités sanitaires et le Ministère public se sont rendus sur place et n'ont pu que constater son décès.

La découverte de la détenue a eu lieu en tout début de matinée, indique le canton de Genève dimanche dans un communiqué. Une enquête a été ouverte. Aucune autre information ne sera donnée, est-il indiqué.

