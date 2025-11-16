DE
FR

Une enquête a été ouverte
Une détenue retrouvée morte dans sa cellule à la prison de Champ-Dollon

Une détenue a été retrouvée morte dans sa cellule à la prison de Champ-Dollon dimanche matin. Les autorités ont ouvert une enquête sur ce décès, dont les circonstances restent à déterminer.
Publié: il y a 43 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
Partager
Écouter
Une drame s'est produit dimanche matin à la prison de Champ-Dollon.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une détenue a été retrouvée inanimée dimanche dans sa cellule de la prison de Champ-Dollon, où elle était incarcérée. Les autorités sanitaires et le Ministère public se sont rendus sur place et n'ont pu que constater son décès.

La découverte de la détenue a eu lieu en tout début de matinée, indique le canton de Genève dimanche dans un communiqué. Une enquête a été ouverte. Aucune autre information ne sera donnée, est-il indiqué.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus